بحث التعاون بين مكتبة محمد بن راشد والمكتبة الوطنية الصينية

استقبل معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، هو رُي جوان، نائبة مدير المكتبة الوطنية الصينية، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة.

واستهل معاليه اللقاء بتسليط الضوء على تجربته في الصين وزياراته المتعددة لمختلف المدن فيها مشيداً بتاريخ الصين العظيم وإنجازاتها والتطور الملحوظ في الجانب التكنولوجي والرقمي بما يدعم الشعب الصيني في المقام الأول، إلى جانب الإشادة بتجربته الاستثنائية لإكسبو الصين.

وتطرق إلى احتضان مكتبة محمد بن راشد أكثر من مليون كتاب بأكثر من 170 لغة من أنحاء العالم، مشيراً إلى العمل لتوسيع وإثراء المحتوى بما يلبي احتياجات كل من الباحثين والجمهور العام، إلى جانب إنشاء محتوى يتناول المصادر النادرة، وهو عمل يحمل تحدياته الخاصة نظراً للقيمة المادية والمعنوية الكبيرة لهذه المواد النادرة.

كما شدد على أهمية الحاجة لاعتماد نهج ديناميكي في سياق سياسات شراء الكتب وإثراء المحتوى المعرفي، واستفادة مكتبة محمد بن راشد من أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، في دعم مبادراتها المعرفية مثل مبادرة ((عالم بلغتك)).

مجموعات

من جانبها، أوضحت هو رُي جوان، أن المكتبة الوطنية الصينية تحتوي على مجموعات قيّمة من الكتب العربية النادرة، سواء كانت سمعية أو رقمية، وبمختلف الصيغ التي تتناسب مع احتياجات وتطلعات شرائح المجتمع المختلفة، وتلبي احتياجات الباحثين في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن المكتبة الوطنية الصينية أسست في سنة 1909، وتُعد واحدة من المكتبات الرئيسة والكبيرة في الصين والتي توفر خدماتها مجاناً لجميع الزوار، كما تقع ضمن قائمة كبرى المكتبات الوطنية على مستوى العالم، وتعمل على تجميع وحفظ المواد المكتوبة والمنشورات داخل الصين، إضافة إلى دعم الأنشطة البحثية والتعليمية، والمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد.

كما أشادت بالمحتوى المتاح في المكتبة الوطنية الصينية، والذي يشمل ثلاثين ألف مصدر معرفي باللغة العربية، مشيرة إلى تطلعهم لزيادة هذا العدد بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد ومكتبات أخرى من أنحاء العالم، إذ تستهدف جلب ما يقرب من 1500 مصدر معرفي باللغة العربية.

وناقش الجانبان أمثل الطرائق لتعزيز التعاون المتبادل بغرض تنويع المصادر المعرفية المتاحة لكل منهما، إضافة إلى مناقشة الوسائل المتبعة لحفظ المخطوطات الأثرية والتاريخية في ميادين الأدب، والتاريخ، والموسيقى، والشعر، وترجمتها إلى لغات العالم المختلفة.

وفي اللقاء، تطرق الجانبان إلى موضوع الترجمة وتحديداً الأعمال الكلاسيكية الصينية في مجالات التاريخ والتراث الشعبي والحكايات الخرافية، والتي تمت ترجمتها إلى العديد من اللغات مثل الإنجليزية والفرنسية والعربية.

وأعرب معالي ((المر)) عن اهتمامه بترجمة المزيد من الأعمال الصينية إلى اللغة العربية، وضرورة التعاون وإنشاء خطة عمل واضحة لتنويع مصادر الكتب المترجمة من دون الاعتماد بشكل كلي على معارض الكتب. وزار الوفد معرض الذخائر في مكتبة محمد بن راشد، وتعرف إلى المخزن الآلي والروبوتات المستخدمة بين أروقتها، كما تبادل الجانبان مجموعة من الهدايا التذكارية ذات الإرث المعرفي والثقافي.