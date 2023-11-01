Thursday, 02 November 2023 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«جوان» التاسع في عائدات شباك التذاكر بالإمارات

11/1/2023 7:33:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتل فيلم ((جوان)) الهندي المركز التاسع على قائمة الأفلام الأعلى إيرادات على الإطلاق في شباك التذاكر بالإمارات، مع هيمنة فيلمين للنجم الهندي شاروخان، هما ((باثان)) و((جوان)) على قائمة الأفلام الهندية الأعلى دخلاً في الإمارات، وفق موقع ((بينك فيلا)) الهندي.

الفيلم الذي أخرجه اتلي كومار، وشارك في بطولته نايانتارا وفيجاي سيثيباثي وديبيكا بادوكون وسانجاي دوت وآخرون، حقق نجاحاً كبيراً في شبابيك التذاكر بإيرادات عالمية بلغت حوالي 1165 كرور روبية بعد 54 يوماً. وبرز باعتباره الفيلم الهندي الأصل الأعلى ربحاً في الهند، ورابع أعلى فيلم هندي ربحاً على الإطلاق.

وحطم الفيلم أرقاماً قياسية لافتة في الهند وعالمياً. ومن الأرقام القياسية التي حققها ((جوان)) في تنافسه مع الأفلام العالمية الرائجة، هو دخوله ضمن أعلى 10 إيرادات في شباك التذاكر في الإمارات، حسب الموقع، حيث احتل المرتبة التاسعة.

ويدور ((جوان)) عن رجل يدعى أزاد يمثل دوره شاروخان، يدفعه ثأر شخصي لتصحيح الأخطاء في المجتمع، مع الحفاظ على وعد قطعه لوالدته منذ سنوات. وهو في مواجهة كالي والذي يمثل دوره فيجاي سيثوباثي، الرجل الخارج عن القانون الذي يسبب في معاناة شديدة لكثيرين.

ووفق الموقع، تربع فيلم ((آفاتار 2)) على قائمة الأفلام الأعلى دخلاً في شبابيك التذاكر في الإمارات، محققاً حوالي 13.22 مليون دولار.

MENAFN01112023000110011019ID1107355354

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث