مثقفون وأكاديميون عرب: تحدي القراءة العربي يستثمر بالوعي ويثمر أجيالاً مؤهلة

خلال سبع دورات من مسيرة تحدي القراءة العربي، أحدثت خلالها المبادرة القرائية الأكبر من نوعها عربياً حراكاً عالمياً نحو اكتشاف أجيال من الموهوبين المبدعين، بعد أن أعادت الاعتبار للكتاب العربي واللغة العربية بكل مقوماتها التعبيرية الثرية.

ووفق تصريحات لـ ((البيان)) من قبل مفكرين ومثقفين وأكاديميين عرب، فإن تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2015، نجح في أن يكون من أهم المشاريع التوعوية والثقافية في تاريخ المنطقة العربية الحديث.

وأكدوا أن المبادرة القرائية نجحت خلال مواسمها السبعة في إحداث طفرة كبيرة في زيادة أعداء القراء بين الأطفال واليافعين، واصفين المبادرة بـ ((مشروع العرب)) الذي يجمع ولا يفرق، ويوحد ولا يفرق، ويجعل الإبداع العربي متداولاً في كل دولة عربية، وكأنه سماء عربية معرفية واحدة تظلنا جميعاً.

توجه أدبي وإنساني

الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، علاء عبد الهادي، أكد أن مسابقة تحدي القراءة العربي، التي تستقطب الآلاف من الطلاب على مستوى العالم، قادرة على خلق جيل جديد من الشباب الواعي والمثقف القادر على السير في الاتجاه السليم للدول. وأضاف في تصريح لـ ((البيان))، إن من أكبر النقاط المهمة لهذه المسابقة الاهتمام بذوي الهمم، وهو ما يدل على سير دولة الإمارات في الاتجاه الإنساني والأدبي الصحيح، الذي يستجيب لضرورات التنمية والمعرفة.

تجربة رائدة

ومن جهته، قال د. محمد الحوراني، رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا، لـ ((البيان)): يمكننا القول إن تجربة ((تحدي القراءة)) من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي والعالم، وهي تجربة ضرورية ومهمة، في هذا الزمن الذي ابتعد فيه الأطفال والكبار عن القراءة.

وتابع: ((إن هذه التجربة من شأنها أن تحفز أطفالنا وطلابنا على القراءة وتشجعهم على تنمية مواهبهم والارتقاء بها، في ظل المنافسة القوية بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم، كما أن الاهتمام والرعاية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التوجه من شأنها أن تعزز ثقافة الانتماء، والقيم والأخلاق)).

وأضاف: ((لقد أثبتت هذه التجربة المميزة أن أطفالنا والناشئة من أبناء أمتنا ما زالت تعشق القراءة والمطالعة والاهتمام بالكتابة إذا أحسنا تقديم الكتاب لهم))، مشيراً إلى أن المنافسة كانت شريفة وقائمة على تنمية مواهب أبناء الأمة في هذا الظرف الذي طغت فيه المعاناة الاقتصادية الخانقة والحروب على اهتماماتهم وثقافتهم وتربيتهم، وبالتالي غدا الاهتمام بالقراءة وتنمية المواهب ثانوياً عند الغالبية من الطلاب والشباب في الوطن العربي والعالم.

تأهب وحماسة

من ناحيته، أكد الكاتب والروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، لـ ((البيان))، أن مثل هذه الفعاليات والمبادرات القرائية تعود بالفائدة الكبيرة على شباب الوطن العربي والنشء به، وتزيد من حالة الوعي والثقافة، كما أن المنافسة من جميع العالم، تجعل الشباب في حالة من التأهب والحماس بشكل كبير.

وأشاد عبد المجيد بتضمين تحدي القراءة العربي، ذوي الاحتياجات الخاصة، في فئات الجائزة، مؤكداً أن هذا أمر جديد من نوعه في الوطن العربي ويحسب للقائمين على ((مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، كونهم آمنوا حقاً بأهمية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحوهم الفرصة للتعبير عن إبداعهم، خصوصاً وأن لديهم العديد من القدرات والمميزات التي لا يعلم عنها أحد شيئاً.

تحفيز

المدير العام للهيئة العامة السورية للكتاب، الدكتور نايف الياسين، قال في حديثه لـ ((البيان)): من المؤكد أن الشكل الاحتفالي الذي يتخذه تحدي القراءة العربي يشد الأنظار، ويحفز الأطفال والناشئة على القراءة؛ الأداة الأساسية لتنمية قدراتهم المعرفية والثقافية، مشيراً إلى أن ((تحدي القراءة)) مبادرة تستحق الإعجاب، بالنظر إلى أنها تسهم في معالجة إحدى المشكلات الكبيرة المتمثلة بتراجع مستويات القراءة في العالم العربي، كما أنها تعزز التمسك باللغة العربية في ضوء طغيان اللغات الأجنبية، ولا سيما، الإنجليزية، في البرامج التعليمية وفي وسائل الإعلام.

وتابع: لا بد من الثناء على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للأنشطة الثقافية المختلفة، التي تسهم في المحافظة على اللغة والثقافة العربية، وخير دليل على ذلك، الجوائز المتعددة التي تمنحها في حقول القراءة، والتأليف، والترجمة لمختلف الصنوف الأدبية والمعرفية.

وختم الدكتور الياسين بالقول: إن الهيئة العامة السورية للكتاب تفخر في هذا الإطار بأن المشاركين السوريين في ((التحدي)) بدأوا بتطوير قدراتهم والاهتمام بشكل كبير بالقراءة من خلال منشوراتها العديدة الموجهة للأطفال.

فكرة تنموية

من جهته، قال الروائي والسيناريست أحمد مراد: ((إن هذه المسابقات والمبادرات القرائية، تقود الشباب إلى الاهتمام بالقراءة بشكل أكبر، وخصوصاً أن هناك من المحفزات ما يجعل طلاب المدارس يقبلون عليها، ومع السن الذي تقام به المسابقة، يساعد ذلك على أن يكون لدينا جيل من المثقفين المحب للقراءة وأن نحصل على مستقبل واعد)).

وأضاف مراد لـ ((البيان))، إن فكرة أن تكون المسابقة بين جميع طلاب العالم، فكرة تنموية بشكل كبير لكي يتم تبادل الثقافات والخبرات، وهذا ما تسعى إليه دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دائم، سواء على مستوى الأطفال الناشئة أم الكبار، وهو ما نراه في الفعاليات الأدبية المختلفة هناك، وهو ما يضع الدولة أيضاً في مصاف الدول التي يُسعى إليها من شعوب العالم.

أما الكاتب الصحافي أشرف عبد الشافي، فقال لـ ((البيان)): فكرة تحدي القراءة العربي، جميلة ومحفزة وتصنع حالة من الوعى، ستضيف إلى رصيد الثقافة العربية، وتنتج أجيالاً تهتم بالكتاب والقراءة وتضعه ضمن أولوياتها، وهذا ما تسعى إليه مؤسسات الثقافة منذ عقود عبر المؤتمرات والندوات، ولكن تبقى هذه الفكرة – مبادرة تحدي القراءة العربي، تحمل محفزها وتقتصر الوقت وتغري الشباب العربي نحو الكتاب والعودة للغة العربية، بتوفير جوائز مالية قيمة.

وعن الإمارات كراعية ومؤسسة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل 7 دورات، قال عبد الشافي: يكفي الإمارات التي ترعى الفكرة أن تكون قد بادرت بذلك على أرضها، وهذا يضمن لها أسبقية في فكرة أظنها ستغري دولاً أخرى كثيرة بمغامرة دخولها.

ريادة اللغة

إلى ذلك، أكد عميد كلية دار العلوم السابق بجامعة القاهرة د. عبد الراضي رضوان في تصريح سابق لـ ((البيان)) إن المبادرة القرائية تحدي القراءة العربي، لعبت على مدار الدورات السبع الماضية دوراً كبيراً على الساحة العربية، حيث عملت على تنمية الوعي الإدراكي للطلاب وتوسيع مساحة الثقافة العامة والارتقاء بالذائقة الأدبية، بخلاف ما تقوم به من تدريب للعقل العربي على الفهم والاستيعاب وتكوين العقلية الناقدة.

وأوضح إن مثل هذه الأمور هي التي نحتاجها في مجتمعاتنا العربية لبناء الإنسان وزيادة ارتباطه بالقراءة وبلغته العربية الثرية، خصوصاً أجيال الشباب المنوط بهم تولي القيادة المستقبلية في العالم العربي، لافتاً في هذا الصدد، أن تحدي القراءة العربي عمل على تعزيز مكانة اللغة العربية وعودة الريادة لها، بجانب تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي.