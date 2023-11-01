«دبي أوتودروم» تستضيف 12 سباقاً على مدار 6 أشهر

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستعد حلبة دبي أوتودروم، لاستضافة 12 منافسة إقليمية ودولية من السباقات التي تشهدها الشهور الستة المقبلة، ما يعزز مكانتها وجهة رائدة لمنافسات رياضة السيارات في الشرق الأوسط. ويشهد موسم السباقات لعام 2023 - 2024 الممتد من نوفمبر الجاري إلى أبريل المقبل، العديد من السباقات المميزة، أبرزها سباق ((هانكوك 24 ساعة دبي))، والذي تقام نسخته الـ19 من سباق التحمل في 13 و14 يناير المقبل.
كما تستضيف الحلبة سباق ((الطريق إلى لو مان)) بالجولة الثالثة من بطولة ((لو مان)) الآسيوية، 4 فبراير المقبل، كما تقام عليها فعاليات بطولة ((فورمولا - 4)) الإمارات وسباق فورمولا الإقليمي للشرق الأوسط يومي 17 و18 فبراير المقبل.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN01112023000110011019ID1107355352
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.