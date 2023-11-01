«دبي أوتودروم» تستضيف 12 سباقاً على مدار 6 أشهر

تستعد حلبة دبي أوتودروم، لاستضافة 12 منافسة إقليمية ودولية من السباقات التي تشهدها الشهور الستة المقبلة، ما يعزز مكانتها وجهة رائدة لمنافسات رياضة السيارات في الشرق الأوسط. ويشهد موسم السباقات لعام 2023 - 2024 الممتد من نوفمبر الجاري إلى أبريل المقبل، العديد من السباقات المميزة، أبرزها سباق ((هانكوك 24 ساعة دبي))، والذي تقام نسخته الـ19 من سباق التحمل في 13 و14 يناير المقبل.

كما تستضيف الحلبة سباق ((الطريق إلى لو مان)) بالجولة الثالثة من بطولة ((لو مان)) الآسيوية، 4 فبراير المقبل، كما تقام عليها فعاليات بطولة ((فورمولا - 4)) الإمارات وسباق فورمولا الإقليمي للشرق الأوسط يومي 17 و18 فبراير المقبل.

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