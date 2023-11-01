Thursday, 02 November 2023 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«دبي أوتودروم» تستضيف 12 سباقاً على مدار 6 أشهر

11/1/2023 7:33:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستعد حلبة دبي أوتودروم، لاستضافة 12 منافسة إقليمية ودولية من السباقات التي تشهدها الشهور الستة المقبلة، ما يعزز مكانتها وجهة رائدة لمنافسات رياضة السيارات في الشرق الأوسط. ويشهد موسم السباقات لعام 2023 - 2024 الممتد من نوفمبر الجاري إلى أبريل المقبل، العديد من السباقات المميزة، أبرزها سباق ((هانكوك 24 ساعة دبي))، والذي تقام نسخته الـ19 من سباق التحمل في 13 و14 يناير المقبل.

كما تستضيف الحلبة سباق ((الطريق إلى لو مان)) بالجولة الثالثة من بطولة ((لو مان)) الآسيوية، 4 فبراير المقبل، كما تقام عليها فعاليات بطولة ((فورمولا - 4)) الإمارات وسباق فورمولا الإقليمي للشرق الأوسط يومي 17 و18 فبراير المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01112023000110011019ID1107355352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث