تحدي سيح السلم يدشن سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة

يدشن تحدي سيح السلم لمسافة 119 كلم صباح اليوم، موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومن المتوقع أن تشهد ضربة البداية مشاركة قوية من نخبة الفرسان الذين يمثلون أقوى الإسطبلات في الدولة.

وينطلق السباق في الساعة 6 صباحاً وينقسم إلى 4 مراحل.

وكشفت اللجنة المنظمة عن الجوائز المقدمة للفائزين من المركز الأول وحتى المركز العاشر، حيث سيحصل البطل على جائزة نقدية بقيمة 200,000 درهم، والفائز بالمركز الثاني 180,000 درهم، والمركز الثالث 160,000 درهم، والمركز الرابع 50,000 درهم، والمركز الخامس 35,000 درهم ومن المركز السادس وإلى المركز العاشر سيحصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم.

شروط

وحددت اللجنة المنظمة الشروط والمعايير الخاصة بالمشاركة في السباق أبرزها أن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كغم من دون سرج أو معدات، وأن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كلم في الساعة وأن يزيد الحد الأعلى لنبضات قلب الخيل على 64 نبضة بعد كل مرحلة.

وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على لقب تحدي سيح السلم الذي حققته في الموسم الماضي بواسطة الفارس الواعد راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الجواد ((اباندومز روكابيلي))، فيما أحرز المركز الثاني الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد ((تاتارينو)) لإسطبلات MRM، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة الفرس ((ستيرلنغز سفاري)) لإسطبلات الريف عجبان.

تهنئة

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة انطلاق الموسم الجديد لرياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى سموهما على الدعم الكبير والمستمر والاهتمام الواسع برياضة الآباء والأجداد التي شهدت تطوراً كبيراً بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية من قبل أصحاب السمو الشيوخ.

وأضاف العظب لـ((البيان)) أنه تم اعتماد برنامج السباقات لهذا الموسم قبل مدة زمنية كافية والذي يتضمن مجموعة من الفعاليات والأحداث المهمة أبرزها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وجميعها سباقات تصب لمصلحة رياضة الآباء والأجداد ودعم موروثنا العريق، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الموسم الجديد الذي يأمل أن يكون موسماً ناجحاً ومميزاً لجميع الأطراف المشاركة في منظومة السباقات، كما توجه بالشكر إلى جميع الشركاء والجهات المساهمة في تنظيم ونجاح السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة.

استعدادات

واختتم العظب قائلاً: إن جميع فرق العمل كثفت جهودها في الفترة الماضية مبكراً من أجل الاستعداد بصورة مثالية للموسم الجديد، حيث تضم اللجان المتواجدة في إدارة وتنظيم السباقات كفاءات مميزة تملك تجارب وخبرات متراكمة لإقامة السباقات في أبهى صورة وبما يليق باسم ومكانة دبي في تنظيم مختلف الأحداث ومن بينها الفعاليات الخاصة برياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

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