3 ميداليات للمواي تاي في «عالمية الرياض»

واصل منتخبنا الوطني للمواي تاي رحلته الحافلة بالنجاحات والإنجازات المميزة في المحافل الرياضية الدولية، وذلك حيث حقق 3 ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين في ختام مشاركته بدورة الألعاب العالمية القتالية التي اختتمت منافساتها في الرياض. ونجح منتخبنا الوطني عن طريق اللاعب محمد تويزي في الفوز بذهبية وزن 57 كجم، فيما حقق اللاعبان إلياس حبيب علي برونزية وزن 81 كجم ومحمد مرضي برونزية وزن 67 كجم.

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: ((نفخر بالإنجازات المهمة التي حققها أبطال المنتخب الوطني في دورة الألعاب العالمية القتالية في الرياض، ودورها الإيجابي في تعزيز الإضافة المهمة لمسيرة إنجازات مواي تاي الإمارات في المحافل والاستحقاقات العالمية الكبرى، ما يؤكد المكانة المميزة التي قطعتها قاعدة اللعبة ودور البرامج والخطط الداعمة لفرص تطوير المواهب وإعدادهم للمشاركة بالطريقة الأفضل في البطولات والدورات العالمية)).

وأضاف: ((نهنئ أبطال المنتخب والكادر الفني والإداري بمناسبة نجاحات المشاركة في أكبر دورة عالمية للألعاب القتالية، كما نؤكد أن هذه الإنجازات ثمرة دعم واهتمام سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي الذي ساهم بقيادة اللعبة للمصاف العالمي ولأعلى المراتب في كبرى البطولات الدولية)).

خطط طموحة

وتابع: هدفنا في الاتحاد مواصلة المستويات القوية وتحقيق إنجازات مهمة لرياضة مواي تاي الإمارات في الاستحقاقات القارية والعالمية وتعزيز حضور رياضيينا في جميع البطولات امتداداً لخططنا الطموحة والهادفة لدعم قاعدة اللعبة بالمواهب الواعدة وتسخير جميع أسباب النجاح لمشاركاتهم الخارجية، مشيداً بالنجاحات التنظيمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي احتضنت منافسات الدورة العالمية وسط مشاركة 2500 رياضي وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ونبارك لهم هذا النجاح المبهر الذي جمع نخبة اللاعبين في الألعاب القتالية حول العالم.

واختتم قائلاً: ((فخورون بما حققه الأبطال العرب في دورة الألعاب العالمية القتالية وإنجازاتهم المشرفة للمواي تاي العربي، الأمر الذي أكد حضورهم المميز والتطور الكبير الذي تشهده الاتحادات العربية ومشاركاتها الدولية التي تمثل مكسباً كبيراً لرياضة المواي تاي على الصعيد العربي)).

من جانبه، أعرب طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن فخره واعتزازه بما حققه نجوم منتخبنا الوطني في ختام مشاركتهم بدورة الألعاب العالمية القتالية، مؤكداً أن المنافسة كانت قوية وشهدت مستويات كبيرة واستطاع لاعبو المنتخب تقديم أداء فني رائع قادهم لتحقيق 3 ميداليات ملونة، مبيناً أن بعثة منتخبنا الوطني نجحت في تحقيق مشاركة إيجابية مهمة في أول ظهور لها في منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية.

وقال: مواصلة تحقيق الإنجازات والتواجد في هذا المحفل العالمي الكبير تعكس التطورات المهمة التي تحققها مواي تاي الإمارات التي باتت تنافس المنتخبات الأكثر تطوراً وخبرة.

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