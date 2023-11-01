«كايت بيتش».. 12 ساعة يومياً من النشاط ضمن تحدي دبي للياقة

فتحت قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة أبوابها، رسمياً، أول من أمس، لاستقبال الزوار ومحبي الرياضة والنشاط البدني، ضمن ((تحدي دبي للياقة 30*30))، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2017 بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وحضهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً، ما يعزز مكانة دبي كأكثر المدن نشاطاً في العالم وأفضلها للعيش والعمل والزيارة.

وتكون مرافق القرية متاحة أمام الزوار لمدة 12 ساعة يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 ظهراً للمدارس، ثم من الساعة 3 عصراً وحتى 10 مساءً للجمهور، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى 10 مساءً.

واستمتع زوار القرية بحصص تدريب متنوعة ومناسبة لكافة القدرات البدنية في أجواء رياضية مفعمة بالحيوية والنشاط، ووسط مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وأعرب مشاركون في الفعاليات المتنوعة بالقرية عن سعادتهم بخوض تجربة التحدي والاستمتاع بأجواء المرح، مؤكدين أن ((تحدي دبي للياقة)) مبادرة فريدة من نوعها لنشر الوعي بأهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة، وقال الهندي يعقوب عبد الرحمن، أحد المشاركين، أنه قضى وقتاً ممتعاً مع صديقه في ممارسة لعبة البادل رياضتهما المفضلة وسط أجواء رائعة، وأضاف: أحرص على المشاركة باستمرار في مبادرة التحدي بشكل سنوي وفي رياضات مختلفة وخاصة البادل رياضتي المفضلة وتحدي دبي للجري، وجلسات اليوغا وغيرها، إنه أمر رائع جداً عندما تجد إلى جانبك العديد من الأشخاص يمارسون الرياضة وكل واحد منهم يتحدى الآخر، وأنا سعيد في هذه المدينة التي تعشق الرياضة وجعلتها أسلوب حياة.

تأكيد

وأكد الشاب المواطن غانم الكعبي أن تحدي دبي للياقة فرصة مثالية للجميع لتبني نمط حياة صحي ومستدام، وقال: لدي هدف وتحدّ شخصي من أجل إنقاص الوزن والحفاظ على ممارسة الرياضة بشكل مستمرّ، فيما أوضح صديقه صلاح حمد أن ((تحدي دبي للياقة)) مبادرة فريدة من نوعها لغرس ثقافة الحياة الصحية بين أفراد المجتمع.

وصرح الإنجليزي فيليب أنه منبهر بأجواء القرية الساحرة التي تثير حماس الزوار وتحفزهم على خوض تجربة التحدي وممارسة الرياضة، وقال: أنا سعيد بالمشاركة في تحدي دبي للياقة، وأعتبر نفسي محظوظاً بالعيش في دبي لما توفره من بنية تحتية على مستوى عال تحفز كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في كل مكان.

إشادة

وأشاد الهندي سيد ظافر بحسن التنظيم وتنوع الأنشطة في قرية كايت بيتش التي تلبي جميع الأذواق، إذ تتوافر فيها مختلف الأنشطة الرياضية، مشيراً إلى أن ((تحدي دبي للياقة)) مبادرة ذكية وفريدة من نوعها لنشر ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.

وتضم القرية 24 منطقة مخصصة للنشاط الرياضي والمرح منها مدينة الألعاب المائية برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وهي عبارة عن مسار حواجز مائي قابل للنفخ بطول 40 متراً مصمم للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات فما فوق.

وحلبة ((سن أند ساند سبورتس بوكسنغ رينغ)) المخصصة لعشاق الملاكمة والفنون القتالية المختلفة. ومنطقة ((رفع الأثقال وركوب الدراجات الثابتة)) من ميرا للتطوير العقاري، وتشمل مجموعة من حصص التجديف والدراجات الهوائية الثابتة المصممة للاستفادة إلى أقصى حد من التمارين الرياضة، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق مجهزة لممارسة التمارين الرياضة المعتادة أو الانضمام إلى تمارين ((هييت)) عالية الكثافة ومنطقة ليبتون لليوغا والصحة.

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