600 مشارك في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز

كشف مجلس دبي الرياضي عن إطلاق بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الفني التي ينظمها بالتعاون مع أكاديمية ((ستامينا 11)) بهدف تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب في رياضة الجمباز الفني؛ وتنطلق 24 نوفمبر الجاري وتستمر على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات و8 فئات عمرية من 6 سنوات حتى 14 سنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي، وفرح شاور المدير التنفيذي لأكاديمية ستامينا 11، بحضور ممثلين عن الأندية والأكاديميات الرياضية ومراكز التدريب المتخصصة في رياضة الجمباز من المشاركين في البطولة.

وكشف المهري عن أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن استراتيجية مجلس دبي الرياضي لاكتشاف المواهب ومتابعتها وصقلها، مؤكداً أن رياضة الجمباز الإيقاعي تحظى بمكانة متميزة ضمن الرياضات التي تجد إقبالاً واسعاً من مختلف الجنسيات في دبي.

وقال: ((سعداء بتنظيم بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الفني التي تقام لأول مرة، والتي تأتي في إطار خطة حكومة دبي لعام 2033، وضمن سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وستكون البطولة خطوة إيجابية لدعم المواهب الصاعدة في هذه الرياضة الأولمبية العريقة في سبيل صناعة أبطال أولمبيين، ونأمل أن تشهد البطولة زيادة في أعداد المشاركين فيها خلال النسخ المقبلة على غرار المبادرات والبطولات التي أطلقناها للأكاديميات، حيث وصل عدد المشاركين في كل بطولة إلى أكثر من 5000 مشارك، ونتمنى أن تكون البطولة نقطة انطلاقة لإنشاء اتحاد للعبة في الدولة، خصوصاً وأن دبي وحدها تحتضن أكثر من 50 أكاديمية جمباز، لتكون رياضة الجمباز ثالث أكبر لعبة رياضية في عدد الأكاديميات)).

نموذج رائد

وأضاف: ((التعاون مع أكاديمية ستامينا 11 يعد نموذجاً رائداً في التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تطوير القطاع الرياضي ومن أجل إسعاد كل أفراد المجتمع.

من جانبها، قالت فرح شاور: ((أشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده المتواصلة في تطوير القطاع الرياضي ودعمه لرياضة الجمباز، كما أشكر رعاة البطولة على دعمهم للحدث)).

وأضافت: ((البطولة تهدف إلى توفير منصة مشتركة لجميع أكاديميات الجمباز للمشاركة والتنافس، وإتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات في الأكاديميات إلى إبراز مواهبهم وزيادة فرص الاحتكاك مع مختلف المستويات، وتعد محطة مهمة في نشر وتعزيز وانتشار رياضة الجمباز الفني، وتكوين جيل جديد من اللاعبين واللاعبات الموهوبين من خلال تشجيع أكبر عدد منهم لممارسة هذه الرياضة الأولمبية، ما يساعد في تكوين منتخب وطني يمثل الدولة في مختلف المحافل الدولية)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز