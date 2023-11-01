كازاخستان في صدارة بطولة المحاربين القدامى للجودو

تصدر منتخب كازاخستان للجودو اليوم الأول من بطولة المحاربين القدامى للجودو التي انطلقت منافساتها أول من أمس بصالة جامعة السوربون في أبوظبي برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي في ختام فعاليات البطولات الثلاث العالمية، التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة العديد من الجهات بمشاركة 1011 لاعباً ولاعبة من 64 دولة، وقد جاءت صدارة منتخب كازاخستان برصيد 5 ميداليات ذهبية و4 فضيات و4 ميداليات برونزية، وفي المركز الثاني حل منتخب فرنسا برصيد 3 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و5 برونزيات، ثم منتخب البرازيل ثالثاً برصيد 3 ذهبيات و4 برونزيات.

من أبرز النتائج العربية في الجولة الافتتاحية لبطولة المحاربين القدامى فوز السعودي إبراهيم البكر (57 سنة) بفضية وزن فوق 100 كجم لفئة الرجال (M6).

وفي ختام منافسات الجولة الافتتاحية قام محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو وحسين الأنصاري ممثل الاتحاد السعودي للجودو، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي وضيوفهم بتكريم الفائزين المخضرمين الأوائل في أجواء احتفالية لا فائز فيها.

كما شهدت الجولة الافتتاحية تكريم (معمر) الجودو في العالم مهندس الطيران اليوناني نيكولاس كلوفاتوس المولود في أثينا في 1929 (94 سنة) الذي صعد لمنصة تتويجه دون مساعدة، وقام بتكريمه محمد جاسم السجواني ودينيس فايسر مدير لجنة المحاربين القدامى بالاتحاد الدولي.

وارتبط كلوفاتوس بلعبة الجودة منذ عام 1965 في اليونان وهو مؤسس نشاط الجودو النسائي هناك، وقال إنه سعيد بزيارة الإمارات، ومؤكداً أنه ما زال يتمرن أسبوعياً لأن جسمه في حاجة للطاقة المتجددة، وأضاف: أبنائي جميعاً يمارسون الجودو المكان الذي تتعلم فيه الكثير من القيم الفاضلة.

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