قمتان في افتتاح الجولة السابعة من دوري المحترفين

تنطلق اليوم الخميس الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بمباراتين غاية في القوة، (قمة) تجمعان أطرافهما الأربعة، في اللقاء الأول يستقبل الوصل ضيفه العين على ملعبه في استاد زعبيل في السابعة والنصف من مساء اليوم، في قمة فنية وجماهيرية كبيرة لا تقبل سوى الفوز، وذلك لدعم موقف الفائز في الصراع على الصدارة التي يعتليها العين حالياً بـ 15 نقطة من الفوز في 5 مباريات، وخسارة مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفاً، وتلقت شباكه 6 أهداف، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الوصل في المركز الثاني، من 4 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 16 هدفاً، وتلقت شباكه 7 أهداف.

جاهزية

بدوره، أكمل العين مناوراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس وعمد خلاله المدرب للتأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً بإخضاعهم لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية وأساليب اللعب، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة، والتي يغيب عنها اليوم قائد الفريق بندر الأحبابي بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام الإمارات، ويتوقع أن يحل مكانه منذ البداية اللاعب سعيد جمعة، وفيما عدا ذلك ينتظر أن يبدأ المدرب شرودر بتشكيلة المباراة السابقة نفسها دون تغييرات في مراكز اللعب أو اللاعبين.

مواجهة

وفي اللقاء الثاني، يستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه الشارقة عند الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم، خلال مواجهة يرفض فيها الفريقان الخسارة ويبحثان عن نقاط الفوز الثلاث، وسط ترقب جماهيري كبير.

ويدخل صاحب الأرض اللقاء، جريحاً بخسارته المفاجئة في الجولة السابقة أمام خورفكان 2-4، والتي كانت الثانية له في مشوار البطولة بعد خسارته الأولى أمام الوحدة 1 - 2، ما يزيد دافعه اليوم لعدم مواصلة نزيف النقاط وتحقيق فوز مادي ومعنوي على ضيفه بهدف إسعاد جماهيره، خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبه، واضعاً في رصيده 10 نقاط بالمركز الخامس.

معنويات

وفي المقابل، يحل الشارقة ضيفاً على الجزيرة بمعنويات عالية بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي للمرة الأولى في الدوري، في الجولة الماضية بنتيجة كبيرة على بني ياس ((5 - 0))، قفزت به للمركز الرابع برصيد 12 نقطة وقلصت الفارق بينه والمتصدر إلى 3 نقاط فقط، ويدخل الفريق إلى استاد محمد بن زايد وعينه على التقدم أكثر بعد أن عاد إلى قلب المنافسة على مراكز الصدارة، ورغم قصر الفترة الزمنية في التحضير للمباراة واقتراب موعد مباراته الآسيوية في أوزبكستان الاثنين المقبل، إلا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب كوزمين اولاريو، ركز على التعامل بتوازن مع مباراة الجزيرة ومباراة أوزبكستان، لا سيما والفريق تصدر مجموعته الآسيوية منذ الجولة الماضية، ولديه طموحات كبيرة في التمسك بالصدارة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في المنافسة بقوة في دوري أدنوك للمحترفين.



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