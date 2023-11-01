غابياديني لـ« البيان»: أدريان سيلفا شجعني على الانتقال للنصر

كشف الإيطالي مانولو غابياديني مهاجم النصر عن أن صديقه البرتغالي أدريان سيلفا لاعب نادي الوحدة حالياً شجعه على قبول عرض العميد، والانتقال للعب في الدوري الإماراتي، وقال اللاعب الإيطالي المنتقل إلى صفوف النصر، الصيف الماضي، قادماً من نادي سامبدوريا في تصريح لـ((البيان)): تلقيت العديد من العروض من أندية في إيطاليا وأوروبا، بالإضافة إلى عرض النصر، وفكرت كثيراً، واستشرت بعض اللاعبين، الذين لعبوا في الإمارات، وأولهم صديقي أدريان سيلفا، الذي لعبت معه لفترة طويلة في سمبدوريا، وكان له دور كبير في اختياري للنصر، وأنا سعيد للغاية بالوجود في دبي، ومعجب بالكرة الإماراتية، التي تطورت سريعاً، خلال السنوات الماضية، وأيضاً نادي النصر، الذي أعلم أنه أول ناد تأسس في الإمارات.

وأضاف غابياديني: أعلم أن الدوري الإماراتي مختلف عن الدوريات الأوروبية خصوصاً من ناحية الطقس، وأحتاج للتأقلم سريعاً، والتعود على الأجواء، لمساعدة الفريق في تحقيق النتائج الجيدة، أشعر أن مستواي تطور كثيراً مقارنة بداية الموسم، وسأواصل العمل حتى أساعد الفريق أكثر فأكثر.

ولعب غابيايني وسيلفا جنباً إلى جنب بنادي سامبدوريا الإيطالي لمدة موسمين من 2020 إلى 2022، عندما اختار اللاعب البرتغالي الانتقال إلى نادي الوحدة.

اختيار

وأوضح غابياديني (32 عاماً) أنه قام بالاختيار الصحيح في مشواره الكروي، بعدما قضى 15 عاماً في الدوري الإيطالي، لعب خلالها بأعرق أندية ((الكالشيو)) بداية من نادي أتلانتا، الذي حمل قميصه لمدة 3 مواسم، ثم بولونيا وسامبدوريا ونابولي، إضافة إلى تجربة لمدة موسمين مع ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أنه استمتع بكل الأندية، التي لعب لها طوال مشواره الاحترافي، وأنه يتطلع لمواصلة نجاحاته في تجربته الجديدة مع النصر.

ويعد غابياديني إحدى أبرز الصفقات الناجحة في دوري أدنوك للمحترفين، وورقة رابحة في صفوف النصر، الذي شارك معه في 9 مباريات حتى الآن في مسابقتي الدوري، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتمكن من تسجيل 6 أهداف، بواقع 3 بكل مسابقة، كما أنه صنع هدفين.

وانضم غابياديني إلى قائمة طويلة من اللاعبين الإيطاليين أو القادمين من الدوري الإيطالي للنصر على غرار مواطنيه لوكاتوني، وجوسيي ماسكارا، والأسترالي مارك بريشيانو، والتشيلي لويس خمينيز، إضافة إلى المدربين والتر زيغا، وتشيزاري برانديلي.

وقت مبكر

ويعتقد غابياديني أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على المركز، الذي سيحصل عليه النصر بنهاية الموسم، خصوصاً في مسألة المنافسة على لقب الدوري، وقال: ((ما زال الوقت مبكراً للحكم على المستوى العام أو النتيجة النهائية للنصر، فهناك مباريات عديدة، وأمامنا الكثير من التحديات، علينا أن نفكر في تحقيق الانتصارات والاستمتاع بالدوري)).

وأضاف: أسعى دائماً لمساعدة زملائي في الملعب وخارجه، وأحاول دائماً توجيه زملائي خلال المباريات، وأتعلم منهم وأعلمهم، لكن في النهاية نكمل بعضنا البعض، وجميعنا يعمل من أجل مصلحة الفريق.

وعبر المهاجم الإيطالي عن سعادته بالعيش في دبي، مشيراً إلى أن الشعب طيب، والمدينة جميلة جداً، والحياة رائعة، وعائلته مستمتعة بالعيش فيها، ما يمنحه طاقة إيجابية للعمل والتفكير فقط في تقديم أفضل ما لديه مع الفريق، موضحاً أنه ما زال يحن إلى الأكل الإيطالي، وأنه لا يواجه أي مشكلة في إيجاده بحكم توافر العديد من المطاعم الإيطالية في دبي.

وعن مستوى الدوري الإماراتي قال غابياديني: يضم الدوري الإماراتي مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين سواء الأجانب أو المواطنين، يجب أن يستمروا في العمل، وكسب الخبرة لتطوير مستوى الكرة على الصعيد المحلي حتى تصل إلى مستويات ممتازة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز