مصطفى زيدان: مواجهة عموري محطة مهمة في مشواري

أكد الدولي السويدي مصطفى زيدان، لاعب حتا، أن كرة الإمارات تضم العديد من المواهب القادرة على الاحتراف في أوروبا، مثل علي صالح، لاعب الوصل، ولاعبين آخرين من الأندية المنافسة على لقب الدوري، مثل العين وشباب الأهلي، إضافة إلى اللاعب عمر عبدالرحمن، الذي كان يستحق الفرصة في فترة من الفترات، مشيراً إلى أنه من أشد المتابعين لـ((عموري)) عندما كان صغيراً في سن الـ15 عاماً، وتعتبر من أجمل اللحظات مواجهته في ملاعب الإمارات بعد نحو 10 سنوات في مباراة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما تعد محطة مهمة في مشواري الكروي للعب ضد لاعب بحجم وقيمة ((عموري)).

وأضاف زيدان لـ((البيان)) أنه فوجئ بمستوى دوري المحترفين في الإمارات بعد مجيئه من أوروبا، حيث كشفت التجربة عن قوة المستوى الفني بين أندية دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أنه يتابع الدوريات الخليجية مثل الدوري الإماراتي والدوري السعودي، ولاحظ التطور المستمر للمستوى الفني.

حضور جماهيري

وأشار زيدان إلى أنه رغم حصوله على الجنسية السويدية ولعبه كرة القدم في أوروبا، إلا أنه كان يحلم بالمشاركة في أحد البلدان العربية؛ لأنه ينتمي لأصول عربية، موضحاً أنه من حيث المقارنة على المستوى الجماهيري بين الدوري السويدي والدوري الإماراتي فلا توجد بينهما اختلافات كبيرة؛ حيث إن بعض الأندية المشهورة المنافسة على الألقاب في الإمارات تملك قاعدة جماهيرية كبيرة على غرار الأندية السويدية، لكن في المقابل يتميز الدوري السويدي من الناحية الفنية بأن إيقاع اللعب فيه أكثر سرعة.

تحدٍّ وإثارة

وأكد زيدان أن الشغف بكرة القدم حاضر، سواء على مستوى الجماهير أو اللاعبين، عطفاً على ما شاهده في الجولات الماضية لدوري أدنوك للمحترفين التي تميزت بالتحدي والإثارة بين العديد من الفرق في البطولة، لافتاً إلى أن تجربته الحالية في الدوري الإماراتي منحته الفرصة للالتقاء ببعض الأصدقاء والأقارب الذين لم يلتقِ بهم منذ سنوات، إضافة إلى الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، الذي كان يلعب تحت إشرافه عندما كان مديراً فنياً لفريق مالمو السويدي، ويعتبر من المدربين المميزين الذين شاءت الظروف أن يلتقي به على هامش 3 مباريات هذا الموسم في الدوري والكأس.

خيارات

وعن غيابه عن قائمة منتخب السويد في الفترة الأخيرة، قال زيدان إنه تم استدعاؤه في التجمع في شهر يناير الماضي، وشارك حينها في المباراة الودية ضد فنلندا، إضافة إلى عدة مشاركات سابقة مع المنتخب السويدي، مشيراً إلى أن الخيارات الأولى في المنتخب دائماً ما تكون للاعبين الذين يلعبون في الأندية الأوروبية الكبيرة، إلى جانب اللاعبين البارزين في الدوري السويدي.

أجواء إيجابية

وتطرق زيدان إلى وضع حتا الراهن، وقال إنه رغم النتائج السلبية إلا أن الأجواء إيجابية في النادي، لا سيما وأنهم يحرصون دائماً على بذل أقصى ما لديهم من طاقة للخروج من دائرة الهزائم، مشيراً إلى أن حتا لديه فريق مميز يضم عناصر شابة يؤكدون تطور مستواهم من مباراة إلى أخرى، ويحتاج الفريق إلى استثمار الفرص في جميع المباريات المقبلة، والتسلح بالروح القتالية، والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء للخروج بالنتيجة الإيجابية التي يتطلعون إليها.

وأعرب زيدان عن سعادته بوجوده في الإمارات، التي تعتبر حلماً للعديد من اللاعبين والأشخاص في العالم؛ نظراً لما تتميز به من خصائص قد لا تتوفر في العديد من الدول في الغرب، مثل الشعور بالأمن والأمان، وغير ذلك من عوامل الجذب التي تجعلها من أفضل الدول على خريطة العالم.

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