منتخبنا ورومانيا في ربع نهائي «مونديال» الكرة المصغرة

يلتقي منتخب الإمارات نظيره الروماني اليوم في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة ((ميني فوتبول))، المقامة حالياً بإمارة رأس الخيمة.

وحسم منتخب الإمارات تأهله لربع النهائي بفوزه أمس على نظيره الجورجي 3 - 2 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي 1-1 بدور الـ16، وفاز المنتخب الروماني على نظيره التايلاندي 7 - 0 في الدور نفسه.

وتعادل منتخب الإمارات بهدف اللاعب محمد خليل الحوسني، بعد تقدم نظيره الجورجي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمت المباراة لصالح منتخب الإمارات.

وأكد سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة، أن بلوغ هذا الدور يؤكد المستوى الفني الجيد للاعبي المنتخب، رغم فترة الإعداد القصيرة التي سبقت مشاركتهم في البطولة العالمية، ما يمثل دافعاً للمضي قدماً في خطط الارتقاء باللعبة، ودعم انتشارها.

وأوضح أن لاعبي المنتخب قدموا أداء جيداً أمام المنتخب الجورجي، ويستعدون للقاء الغد بمعنويات كبيرة أملاً في مواصلة طريقهم نحو الدور نصف النهائي.

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