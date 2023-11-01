عمار الجنيبي.. تكريم قاري وإيقاف محلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
مفارقة غريبة صادفها الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي، حينما كرمه الاتحاد الآسيوي في احتفاله السنوي الذي أقيم أول من أمس في العاصمة القطرية الدوحة، بجائزة أفضل حكم فيديو مساعد في القارة، وكان الإماراتي الوحيد الذي يتم تكريمه خلال الاحتفال، في الوقت الذي لا يزال موقوفاً عن التحكيم محلياً لخلافات مع مدير إدارة التحكيم، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول هذا الإيقاف.
وعبر عمار الجنيبي عن سعادته بالتقدير القاري، وقال: سعادتي تأتي لأنني الإماراتي الوحيد الذي يتم تكريمه، إضافة إلى نيل لقب أفضل حكم فيديو مساعد عن قارة كبيرة تضم العديد من الكفاءات التحكيمية وأصحاب الخبرة الكبيرة، لذلك أعتبر هذا التكريم ليس لي وحسب وإنما للتحكيم الإماراتي، كما أنه نتاج دعم الأسرة ودعاء الوالدين لي، إضافة إلى السعي الدائم للارتقاء بمستواي.
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