عمار الجنيبي.. تكريم قاري وإيقاف محلي

مفارقة غريبة صادفها الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي، حينما كرمه الاتحاد الآسيوي في احتفاله السنوي الذي أقيم أول من أمس في العاصمة القطرية الدوحة، بجائزة أفضل حكم فيديو مساعد في القارة، وكان الإماراتي الوحيد الذي يتم تكريمه خلال الاحتفال، في الوقت الذي لا يزال موقوفاً عن التحكيم محلياً لخلافات مع مدير إدارة التحكيم، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول هذا الإيقاف.

وعبر عمار الجنيبي عن سعادته بالتقدير القاري، وقال: سعادتي تأتي لأنني الإماراتي الوحيد الذي يتم تكريمه، إضافة إلى نيل لقب أفضل حكم فيديو مساعد عن قارة كبيرة تضم العديد من الكفاءات التحكيمية وأصحاب الخبرة الكبيرة، لذلك أعتبر هذا التكريم ليس لي وحسب وإنما للتحكيم الإماراتي، كما أنه نتاج دعم الأسرة ودعاء الوالدين لي، إضافة إلى السعي الدائم للارتقاء بمستواي.

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