قادة جبناء

توقعنا أن يظهر علينا ((إسماعيل هينة)) في لقطة بطولية، وهو يتفقد آثار العدوان على غزة، في ((جباليا))، أو في بقعة ((مفبركة)) من كتائب التزوير الإلكتروني، فهم أصحاب خبرة في تغيير ملامح الصور واللعب بمكوناتها، ولم نشاهده، بل ولم نسمعه حتى بكلمة مسجلة، يرفع بها معنويات المقاتلين الذين تُركوا دون قيادة، في مواجهة جيش غاشم مدجج بالسلاح، ولا يخشى لومة لائم أثناء تقدمه، ولم يتحدث، لا هو ولا ((الزهار)) و((أبو مرزوق))، أو ذلك المسمى ((السنوار))، قائد الجبهة الداخلية، كلهم تحولوا إلى ((فص ملح)) ذاب، ولم يبقَ منه إلا طعمه اللاذع!

يا للعار، قادة، أشاوس، مناضلون، مقاومون، يدعون بأنهم لا يهابون الموت، خرجوا مثل الفئران ولم يعودوا، رغم أن الأنفاق التي هربوا منها ما زالت موجودة، يا للعار ((لبنى عبد العزيز)) كانت أشجع منكم في فيلم ((وا إسلاماه))، عندما التقطت ((الراية)) قبل أن تسقط، ونادت بأعلى صوتها، وأنتم لم تخاذلتم، ولم تفعلوا مثلها؟ عندكم راية حسن البنا، وعندكم تلال من أنقاض البيوت التي دمرها الإسرائيليون، بالله عليكم أخبرونا، أين أنتم الآن؟ هل عدتم إلى فنادقكم في الدوحة؟ أم ما زلتم عند من تنحنون لهم وتقبلون أيديهم؟!

عذراً للتاريخ، وعذراً للشخصيات التاريخية الفذة التي كان يتحدث عنها ((باكثير)) في روايته ((وا إسلاماه))، عذراً إن كان البعض سيعتقد أنني أشبهكم بسلطان مصر قطز ومعركة ((عين جالوت))، وهي بالمناسبة على مشارف غزة، وفيها تم كسر المغول، بعد أن استباحوا عشرات المدن والحواضر الإسلامية والعربية، من بينها عاصمة الخلافة بغداد، ونكلوا بأهلها وحضارتها، أعتذر لأنكم لا يمكن أن تُحسبوا على هذه الأمة وتُقارنوا بالقادة، فأنتم لا تضاهون زوجة قطز، وهي تشد من أزر الجنود في ساحة المعركة، أكرر يا هنية ((ساحة المعركة))، وليس غرفة ((الساونا)) في فندق الخمس نجوم.

لقد أثبت التاريخ أن زعماء العصابات يعيشون، ويموتون عبيداً للمال، يقايضون به الحق والشرف، ويضحون حتى آخر قطرة دم لا تسال من أجسادهم، وعصابات الإخوان صنعت زعماء يعيشون في قصور جبال الألب، ومنتجعات بحيرات سويسرا، والدم ينزف من التابعين المغرر بهم والأبرياء!