سوداني في السينما المصرية

جرت العادة في السينما المصرية أن تعطى أدوار ذوي البشرة السوداء لممثلين كمبارس من أهالي النوبة، بل تم حصرهم في أدوار الخادم والبواب والسفرجي تحديداً، لكن بعضهم استطاع بجهده الشخصي أن يبرز ويترك بصمة قوية، ومنهم الممثل القدير محمد كامل (1916 ــ 1983) الذي كان قاسماً مشتركاً لمعظم أفلام الأربعينات والخمسينات والستينات من تلك التي تطلبت شخصية سمراء لأداء الأدوار المشار إليها.

ومن بينهم أيضاً الراحل إبراهيم خان، وهو ممثل سوداني من أصول يونانية سكن مدينة أم درمان قبل أن ينتقل إلى القاهرة، حيث دخل السينما من أوسع أبوابها وأدى أدوار البطولة أمام كبار النجوم المصريين في العديد من الأفلام.

غير أن حديثنا هنا هو عن ممثل سوداني آخر هو ((خالد العجباني))، الذي جاء إلى القاهرة في مطلع خمسينات القرن الماضي لدراسة التمثيل على حسابه الخاص بالمعهد العالي للتمثيل فتخرج فيه سنة 1952. لكنه بعد تخرجه فضّل أن يبقى في مصر كي يجرب حظه في السينما المصرية.

وقد وفّق في ذلك في حقبتي الخمسينات والستينات اللتين قدم فيهما كل أعماله السينمائية التي لم تتجاوز 17 عملاً فقط، علماً بأن مشاركاته كانت جميعها في أدوار ثانوية ذات مساحات قصيرة.

بدايته كانت من خلال فيلم ((أرض الأبطال)) (1953) الذي أدى فيه دور المجند فانوس مجلي عبدالنور. بعد ذلك شارك في فيلم ((ودعت حبك)) (1956) أمام فريد الأطرش وشادية، مؤدياً دور عسكري مريض يهوى الرسم ضمن مجموعة من العسكريين المصابين والمرضى إلى جانب سيد بدير وعبدالسلام النابلسي وعدلي كاسب وأحمد رمزي والصول البحري وحيد (فريد الأطرش).

أما في عام 1958 فقد شارك في فيلم ((خالد بن الوليد)) في دور خادم ومرافق خالد بن الوليد (حسين صدقي)، وشارك أيضاً في فيلم ((سواق نص الليل)) أمام فريد شوقي ومحمود المليجي وهدى سلطان، مؤدياً دور الضابط المحقق في جريمة سرقة سيارة شحن جديدة، وفي العام نفسه منحه المخرج نيازي مصطفى مساحة للتمثيل أكبر من كل أدواره السابقة، وذلك حينما اختاره ليؤدي في فيلم ((إسماعيل يس طرزان)) دور الدليل السوداني المرافق لمراد بيه (استيفان روستي) وابنه قنديل (عبدالسلام النابلسي) في غابات السودان، بحثاً عن قريبهما المفقود نمر الأسد (إسماعيل يس).

وفي عام 1959 شارك في فيلم ((الله أكبر))، وأردفه بتأدية دور ضابط بوليس مرافق لوكيل النيابة في فيلم ((فضيحة في الزمالك)) لنيازي مصطفى من بطولة محسن سرحان ومريم فخرالدين وعمر الشريف وبرلنتي عبدالحميد ومحمود المليجي.

أما في الستينات، فقد قدم ستة أفلام، بدأها بفيلم ((بين السماء والأرض)) لصلاح أبوسيف (في دور ضابط المطافيء الذي يأتي على رأس فريق لإنقاذ المحتجزين في المصعد).

ثم فيلم ((دماء على النيل)) (دور مدير السجن في الصعيد الذي يسعى مع آخرين التوسط لإنهاء حالة الثأر المتوارثة بين أولاد سعفان وأولاد أبو الخير). ثم شارك في فيلم ((أميرة العرب)) (1963) من بطولة وردة الجزائرية ورشدي أباظة (دور أعرابي أبله في بلاط الأمير هشام).

من أفلامه في الستينات أيضاً: فيلم ((رابعة العدوية))، وفيلم ((فتاة الميناء)) دور ضابط البوليس الذي يتنكر في صورة تاجر مخدرات للإيقاع بالمطلوبين، وأخيراً الفيلم الفلسفي ((العقل والمال)) (1965) الذي جسد فيه شخصية ((بركان)) جلاد السلطان بشاميل.

كانت للعجباني في الأربعينات، قبل أن يرحل إلى مصر، مساهمات مسرحية ودرامية وإذاعية في السودان. فهو من قدم أول مسلسل درامي من الإذاعة السودانية من 30 حلقة باسم ((ود العمدة)). وهو صاحب فكرة تكوين فرقة المسرح السوداني الحديث ومموله الأول. و

هو أول شاب سوداني يفكر في دراسة فن التمثيل أكاديمياً بالقاهرة، حيث تزامل مع مواطنه إبراهيم خان ومواطنه الآخر محمد سرور، بل عمل أيضاً في إذاعة ركن السودان من القاهرة، وإذاعة صوت العرب، كما سافر إلى الكويت، فعمل هناك عدة سنوات في المسرح والإذاعة والتلفزيون قبل أن يعود مجدداً إلى القاهرة.