زايد... رائد الاستدامة في الإمارات

يصادف الثاني من نوفمبر ذكرى رحيل المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي هذا العام لا يسعنا إلا تذكر مآثر الشيخ زايد في مجال الاستدامة البيئية، خاصة أن دولة الإمارات سوف تحتضن في نهاية شهر نوفمبر 2023، مؤتمر الأطراف المعنى بالمناخ، الأمر الذي يؤطر لدخول الإمارات مرحلة جديدة من تاريخها المعاصر.

لقد كانت استدامة الموارد من ماء وزراعة في لب فلسفة الشيخ زايد البيئية، فقد كان المغفور له يدرك أنه يعيش في أرض صحراوية، وأن الحفاظ على الموارد المتاحة من ماء وغذاء وتوفيرها هماً يشغل الجميع. لذا كان من أولويات الشيخ زايد ليس فقط ترشيد استهلاك المياه وإشاعتها لجميع المزارعين، ولكن أيضاً حفر المزيد من الآبار أينما وجدت فرص المياه العذبة وحتى شبه العذبة.

حرص الشيخ زايد كذلك منذ بداية تسلمه مقاليد السلطة في العين، حاكماً على المنطقة الشرقية، على جعل المياه متاحة لجميع المزارعين وبالمجان، وعند تسلمه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في العام 1966، حرص الشيخ زايد على حسن توزيع الموارد، وخاصة الأراضي الزراعية على المزارعين، حتى يتسنى لهم زراعتها والاستفادة منها. فلا غرو أن أصبحت الصحراء وفي زمن قياسي جنة خضراء أدهشت المراقبين.

كانت استدامة الموارد الطبيعية، جزءاً من فلسفة الشيخ زايد، فقد حرص كذلك على الاستدامة الثقافية. فقد كان الشيخ زايد مدركاً بأن الزمن كفيل بالتأثير على الثقافة الوطنية المتأصلة حقاً في نفوس الأجيال القديمة، ولكنها في نفوس الأجيال الجديدة قد تقع تحت طائلة التأثر، لذلك كانت من أولويات الشيخ زايد التأكيد على الاستدامة الثقافية ونقل الثقافة الوطنية من جيل إلى آخر دون عوائق، وذلك من خلال التأكيد على أهمية القيم والعادات الأصيلة وضرورة صونها.

وقد نجحت التوعية في الحفاظ على الموروث الأصيل ليس فقط في المتاحف وبيوت الثقافة، ولكن في نفوس الأجيال الجديدة. فأصبحت أجيالنا الجديدة واعية ليس فقط للثقافة الرقمية الجديدة ومتعمقة فيها، بل وللثقافة الوطنية المادية والمعنوية وضرورة الحفاظ عليها.

الاستدامة العمرانية هي وجه آخر من أوجه الاستدامة، فنرى أن الطرز الشعبية تبدو واضحة في الكثير من المشاريع العمرانية الصديقة للبيئة والمشتقة من التراث العمراني المحلي. فالبيوت الخضراء واستخدامات البناء الجديدة ما هي إلا رجوع للبيئة الطبيعية المحلية ومشتقاتها.

كما أن الحفاظ على العديد من البيوتات القديمة وتحويلها إلى متاحف كما حدث في منطقة الشندغة في دبي، هي صورة من صور الاستدامة العمرانية. والأمر المدهش حقاً هو ذلك الوعي المتنامي في كافة الإمارات بضرورة الحفاظ على ما تبقى من أثار عمرانية وصونها وترميمها. فدولة الإمارات تزخر بالعديد من المباني التاريخية الذي يروي لنا كل مبنى فيها قصة مختلفة عن تاريخ الإمارات.

وعلى الرغم من أن الاستدامة في مدلولها الحالي هي مفهوم جديد نوعاً ما، إلا أن الاستدامة في مضمونها هي لب الحياة اليومية المحلية القديمة. فقد أعادت لنا بعض المفاهيم الحديثة مثل إعادة التدوير مثلاً، صورة الحياة اليومية الإماراتية، حيث إن بقايا الطعام تقدم للحيوانات كغذاء، ولم يكن هناك فائض يتم التخلص منه برميه.

فقد عاشت الأسر على الكفاف، ولم يكن مفهوم الوفرة على المستوى الشعبي معروفاً، كما أن العديد من الأسر كانت تعتمد الإنتاج الذاتي الذي يشمل المواد الأساسية كالخبز، واللبن، والتمر، وغيرها، لكن الحداثة جلبت معها العديد من المتغيرات التي لا شك كان لها آثار سلبية على البيئة وعلى أنماط الحياة المعيشية بشكل كبير، ليس فقط في مجتمعنا، ولكن في العالم بأسره.

وتدل الدراسات على أن هناك علاقة كبيرة بين التنمية وبين التأثيرات البيئية الضارة، وهي ضريبة لا شك سوف تدفع ثمنها الأجيال الجديدة إذا ما لم نبادر بتبني الاستدامة بكافة أشكالها.