تذكرت السعدون!

لم أتوقع ما شاهدته قبل أيام أثناء لقاء القادسية والكويت في الدوري الكويتي، فمعركة المنصة أساءت للكرة الكويتية وسمعتها الطيبة، فما حدث يعد خروجاً عن الروح الرياضية، نتمنى أن لا تتكرر، ولأن الناديين لهما مكانة خاصة لدينا، حيث لعبا هنا على أرض الإمارات في بداية السبعينات، ونكن لهما كل حب وتقدير، نعتب على هذه التصرفات الدخيلة على الرياضة عامة بالمنطقة وخصوصاً الكويت.

تذكرني الأحداث الجارية بغزة بالمخضرم أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة الكويتي الحالي، الشخصية الرياضية ذات الوزن الثقيل، فهو قصة نجاح كويتية وله من المبادرات التي لا يمكننا كرياضيين عرب أن ننساها، فهو بجانب كونه من أعرق البرلمانيين الكويتيين، منذ 1975، وقد فاز في كل انتخابات نظمتها بلاده، وانتخب رئيساً للمجلس للمرة الأولى في 1985، وانتخب مجدداً على رأس مجلس الأمة في 1992 و1996 و2023، فهو شخصية وطنية لها دورها العربي، فهو من أبعد إسرائيل عن المنافسة في القارة الآسيوية رياضياً، ويعد السعدون أحد مؤسسي نادي كاظمة الرياضي سنة 1964، وأمين السر للنادي منذ تأسيسه وحتى 1968، حيث ترك أمانة السر واستمر في عضوية مجلس إدارة النادي حتى سنة 1982، وتولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في الفترة من 1968 وحتى 1976.

وقد زارنا مع وفد الفيفا عام 1974 برئاسة الدكتور هافيلانج، كان السعدون في تلك الفترة نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة من 1974 وحتى 1982، وحينها كان يحاول أن تحصل الدول الخليجية على وضعها المتميز، وكان محل حفاوة وتقدير، وعقد جلسة مباحثات نتج منها المشاركة في تأسيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الذي مثلنا في اجتماعه التأسيسي قاسم سلطان بدعوة من الأشقاء الليبيين، وكانت أبرز قراراته إقامة كأس فلسطين لكرة القدم.