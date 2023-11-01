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إسرائيل تقتل 5 فلسطينيين في الضفة

11/1/2023 7:33:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل الجيش الإسرائيلي أمس، خمسة فلسطينيين في مواجهة جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع عدد من قتلوا في الضفة إلى أكثر من 120 فلسطينياً منذ بدء الحرب في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص إسرائيلي، بينهم اثنان في جنين، والثالث في طولكرم، وهو مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم أعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة في جنين إلى أربعة بعد ارتقاء مصاب متأثراً بجروحه الخطيرة.

وشهدت مدينة جنين التي تعتبر أحد أبرز معاقل الفصائل الفلسطينية المسلحة مداهمة عند منتصف الليل قبل الفائت اعتقل خلالها جيش الاحتلال أمين سر حركة فتح عطا أبو ارميلة ونجله، ومن ثم غادر المدينة، وفق ما أفاد القائم بأعمال محافظ جنين. وفي وقت لاحق ليل الثلاثاء الأربعاء، عاد الجيش وداهم مخيم جنين، حيث وقعت مواجهات مع مسلحين، وقُصف منزل تحصّن فيه مسلحان، وفق ما ذكر شهود.

وقال سكان من المخيم إن ثلاثة من القتلى ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح.

وفي طولكرم (شمال)، قال شهود إن رجلاً مسناً لقي حتفه خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي بينما كان متوجهاً إلى صلاة الفجر.

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