ليبيا.. رهان على الوفاق لإعادة إعمار درنة

انطلقت، أمس، أعمال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية، التي ضربتها الفيضانات، وخلفت آلاف القتلى، والجرحى والمفقودين.

وأفادت الحكومة الموازية، المنبثقة من البرلمان الليبي، ومقرها بنغازي، بانطلاق أعمال ((المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة)) وتستمر يومين، وبمشاركة 400 مشارك، وأكثر من 260 شركة. ووفق بيان صحافي للحكومة، تشارك في المؤتمر دول روسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، مشاركتها في المؤتمر الدولي بصفة ((مراقب فني)). وشددت البعثة، في بيان، أن حضور ممثليها، لا يعد تأييداً لأي مبادرات لإعادة الإعمار من جانب واحد، أو لوضع أي مشارك ليبي.

وكان المؤتمر مقرراً عقده مطلع أكتوبر الماضي، لكنه تأجل ((لأسباب لوجستية))، ومنح الشركات الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات التي ستسهم في إعادة الإعمار، وفق الجهة المنظمة.

إلى ذلك، تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مع وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، سير العملية التعليمية في درنة والبلديات المنكوبة، وأعمال الصيانة للمدارس المتضررة. وأكد الدبيبة، ضرورة سد العجز في المعلمين برفع معدلات الأداء، وتنفيذ الملاءات الوظيفية للمدارس، والمراقبات التعليمية، وتنظيم العاملين بالقطاع.

وأشاد بالجهود الاستثنائية لجميع الكوادر التربوية والتعليمية والإدارية في المؤسسات التعليمية كافة، تحديداً في مدارس درنة والبلديات المتضررة.

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