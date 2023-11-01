بلينكن إلى سيئول لبحث تهديدات بيونغيانغ

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس، بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيبحث مع نظيره بارك جين، في سيئول، الأسبوع المقبل، من خلال مناقشات موسعة، التحالف الثنائي بين سيئول وواشنطن، وقضايا كوريا الشمالية والأمن الاقتصادي والتكنولوجيات المتقدمة، فضلاً عن القضايا الإقليمية والعالمية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية ((يونهاب))، أنه من المقرر بدء زيارة بلينكن إلى سيئول الأسبوع المقبل وتستمر يومين، في أعقاب حضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة دول السبع في طوكيو، مطلع الأسبوع.

وتعتبر زيارة بلينكن، الأولى التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي لكوريا الجنوبية، منذ عامين ونصف، وتأتي وسط تعاون أمني متزايد بين واشنطن وسيئول، مع تنامي المخاوف بشأن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.

يذكر أن هذه أول رحلة لبلينكن إلى كوريا الجنوبية، منذ تشكيل حكومة يون سيوك-يول في مايو 2022، وكانت آخر زيارة له إلى سيئول في مارس 2021 لحضور اجتماع (2+2) بين وزيري الخارجية والدفاع من البلدين.

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