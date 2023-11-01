بكين وطوكيو .. مواجهات في بحر الصين

تواجهت سفن خفر السواحل الصينية واليابانية، في المياه المحيطة بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، أمس، مع إعلان كل دولة نشر سفن دوريات، لحض الطرف الآخر على مغادرة المنطقة.

وأفاد خفر السواحل الصيني، بأن ((ثلاث سفن يابانية، وعدة سفن دورية، دخلت المياه الإقليمية الصينية بشكل غير قانوني))، مشيرة إلى اتخاذ تدابير السيطرة اللازمة، وفقاً للقانون.

كما أفاد خفر السواحل الياباني، بأن سفن دورياته ((حضت مراراً 3 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني على مغادرة المياه))، إذ تدعي كل من الصين واليابان سيادتها على الجزر المتنازع عليها، التي تطلق عليها الصين اسم جزر دياويو، بينما تطلق عليها اليابان اسم سينكاكو.

ولطالما كانت جزر بحر الصين الشرقي، التي تطالب بها كل من الصين واليابان، نقطة شائكة في العلاقات الثنائية، إذ إن هذه الجرز تديرها اليابان منذ عام 1972، وتسببت في صراع بين الدولتين لمئات السنوات، وفق ((رويترز)).

وحضت الصين، فبراير الماضي، اليابان، على منع ما أسمتها ((القوى اليمينية))، من إثارة الخلافات بشأن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، فيما أعربت اليابان عن قلقها المتزايد من أنشطة بكين العسكرية قرب شواطئها.

وأممت طوكيو هذه الجزر عام 2012، بعدما كانت مملوكة للقطاع الخاص؛ لمنع بيعها، ما أثار احتجاجات ضخمة في الصين، وسط موجة من المشاعر القومية. ورشق المتظاهرون السفارة اليابانية في بكين، وفق شبكة ((سي إن إن)).

وتقول الصين، إن ملكيتها للجزر تعود إلى عام 1400، فيما تقول اليابان إنها لم ترَ أي أثر للسيطرة الصينية على الجزر في مسح أجري عام 1885، لذلك اعترفت رسمياً بأنها أراضٍ يابانية عام 1895.

وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الجزر تحت السيطرة الأمريكية حتى عام 1972، بينما تقول تايوان، إن هذه الجزر ملك لها أيضاً.

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