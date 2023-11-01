أول مجموعة جرحى وأجانب تغادر إلى مصر

عبرت أول مجموعة من المدنيين الجرحى أمس، والأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر، ونُقل الجرحى في سيارات إسعاف عبر معبر رفح.

ووصلت إلى المعبر الدفعة الثالثة من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من غزة وعددهم 117 أجنبياً، منهم 35 طفلاً من جنسيات مختلفة.

ويجري وصول باقي الأجانب تباعاً، وصرح رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بدخول الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من غزة عبر المعبر، وأضاف أنه جارٍ وصول باقي المقرر دخولهم وعددهم 525 أجنبياً.

وأشار عبد الناصر إلى دخول دفعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين وإدخالهم مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد.

وفي حديث لوكالة سبوتنيك الروسية كشف خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، عن وصول المصابين والجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح.

وكان الدكتور أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أكد في تصريحات سابقة لـ((سبوتنيك))، بدء إجلاء 80 جريحاً فلسطينياً من غزة عبر معبر رفح، للعلاج في المستشفيات المصرية، معتبراً هذه الخطوة بادرة خير، بعد مرور 26 يوماً على الحرب.

وبموجب الاتفاق بين مصر وإسرائيل و((حماس)) يُسمح لعدد من الأجانب والمصابين بجروح خطيرة بمغادرة القطاع المحاصر.

قائمة الأسماء

وقال مسؤول غربي، إن إسرائيل ومصر اتفقتا على قائمة بأسماء الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر أجنبية ويمكنهم مغادرة غزة، وتم إبلاغ السفارات المعنية بذلك. وأكد مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه أن إسرائيل تنسق عمليات المغادرة مع مصر.

وقالت مصادر طبية إن مصر أعدت مستشفى ميدانياً في الشيخ زويد بسيناء، وشوهدت سيارات إسعاف منتظرة عند معبر رفح.

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