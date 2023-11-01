غزة.. من لم يمت بالقصف مات بوقف العلاج

انتظر عشرات الفلسطينيين أمام مشرحة مستشفى ناصر لتسلم جثامين ذويهم لدفنها. وكانت الجثامين مسجاة على الأرض داخل المستشفى استعداداً لتكفينها بعد تنظيفها من الغبار والدم.

وقال أحد الأطباء ((كل يوم هناك موتى، وشهداء، في كل يوم شهداء نساء وأطفال أو كلاهما)).

وانقطعت الكهرباء عن اثنين من المستشفيات الرئيسة في غزة، وهما مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي، بسبب نفاد الوقود من مولدات الكهرباء.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وهو المستشفى الوحيد الذي يعالج مرضى السرطان، توقف عن العمل، جراء القصف ونفاد الوقود فيه بشكل كامل. وأضافت إنه بذلك يرتفع مجمل عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل في القطاع إلى 16 من أصل 35.

وقالت في بيان إن ((حياة 70 مريضاً بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطر)).

وأضافت ((يبلغ عدد مرضى السرطان في غزة نحو 2000 مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية)).

وقال صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في مؤتمر صحافي إن المستشفى، الذي يعالج مرضى السرطان بشكل رئيس، توقف عن العمل بعد نفاد الوقود.

وأضاف ((نقول للعالم لا تتركوا مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج المستشفى عن الخدمة)).

مجمع الشفاء

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إنه لم تبقَ سوى ساعات على توقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالقطاع.

وناشد كل من لديه أي كمية من الوقود تزويد المجمع والمستشفى الإندونيسي بها، بحسب وكالة ((معا)) الإخبارية، كما ناشد ((أصحاب محطات الوقود وأبناء شعبنا كافة من لديه أي كمية من الوقود أو يعرف مكاناً به وقود تزويد مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي)).

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