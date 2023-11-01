توتر وقصف متبادل على حدود لبنان

تشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً متصاعداً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله، وأحياناً فصائل فلسطينية في لبنان.

وأعلن ((حزب الله)) أمس، أن عناصره استهدفت عدداً من المواقع العسكرية الإسرائيلية، وحققت إصابات مباشرة.

وأعلن الحزب، في بيان، أن مقاتليه استهدفوا مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثة، وتجمع آليات وقوات إسرائيلية في خلة وردة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

قصف مدفعي

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي بليدا وعيترون بالقذائف الفوسفورية والانشطارية، حسب مصادر إعلامية لبنانية.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى اندلاع حريق كبير في منطقة بئر شعيب وتلة شعيب وشرقي بلدة بليدا.

وتم تسجيل تحليق مكثف للطائرات التجسسية الإسرائيلية على امتداد الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.

وأشارت مصادر لبنانية إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف أحد المنازل السكنية في أطراف بلدة ميس الجبل، كما استهدف بلدتي راميا وعيتا الشعب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من لبنان على طائرة مسيرة إسرائيلية. وقال المتحدث باسم الجيش إن صاروخاً أرض - جو استهدف المسيرة مساء الثلاثاء انطلاقاً من لبنان وتم اعتراضه، حسبما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست.

كفانا حروباً

وتعليقاً، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن بلاده مع خيار السلام. ونقلت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) عن ميقاتي قوله، في مداخلة في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس: ((كفانا حروباً في لبنان، فنحن مع خيار السلام، أما قرار الحرب اليوم فهو في يد إسرائيل))، مؤكداً أن الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان وما ينتج عنها من ضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، ((هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق)).

وقال ميقاتي إن لبنان موجود في كل الاتصالات الدبلوماسية التي تجري، للوصول إلى وقف إطلاق النار، مضيفاً ((هناك سباق بين وقف إطلاق النار وانفلات الأمور)).

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