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السودان.. اقتتال عنيف في دارفور والبرهان يُقيل وزراء

11/1/2023 7:33:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجدد مسلسل الاقتتال العنيف بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، أمس، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق سكان وشهود عيان، فيما أقال مجلس السيادة في السودان، 5 وزراء، منهم، وزراء ((الطاقة))، و((النفط))، و((التموين)).

ووفق مصادر محلية، فإن ((الدعم السريع)) هاجمت ((الفرقة 15)) مشاة، مقر قيادة الجيش في الجنينة، بأعداد كبيرة من القوات، كما اشتبكت مع قوة من الجيش في محلية كرينك شرقي الجنينة، وانتشرت في المحلية التي تعتبر البوابة الشرقية للولاية.

ويأتي هجوم ((الدعم السريع)) في الجنينة، بعد يوم واحد من إعلانها الاستيلاء على مقر قيادة الجيش في مدينة زالنجي، وسط دارفور، وبعد أيام قليلة من سيطرتها على مقر ((الفرقة 16)) في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، ثاني أكبر المدن السودانية ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية.

وفي مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور، قصف طيران الجيش مواقع تابعة لـ((الدعم السريع))، فيما نددت وزارة خارجية السودان بجريمة قتل الأسرى التي ارتكبتها الأخيرة تجاه بعض الأسرى من الجيش السوداني؛ مؤكدة أن هذا الفعل الإجرامي يمثل جريمة حرب مكتملة، مع سبق الإصرار. كما اتهمت ((الدعم السريع)) بمواصلة الاعتداء على المناطق السكنية في العاصمة وغيرها عبر القصف العشوائي.

عمليات عسكرية

وتكثّف قوات الدعم السريع عملياتها العسكرية للسيطرة على مقرات الجيش في أقاليم دارفور وكردفان والخرطوم، في وقت تتواصل فيه المحادثات بينها والجيش السوداني في جدة برعاية أمريكية سعودية، يشارك فيها أيضاً الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي وآخرون.

إقالات

في الأثناء، أعلن مجلس السيادة في السودان، إقالة 5 وزراء، بما في ذلك وزراء ((الطاقة))، و((النفط))، و((التموين)).

وقال المجلس على ((تليغرام))، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، أصدر قراراً بإقالة عدد من الوزراء، وهم وزراء ((الطاقة والنفط))، ((التجارة والتموين))، و((النقل)).

وأضاف المجلس، أن البرهان أقال أيضاً وزير العمل والإصلاح الإداري، وأصدر قراراً آخراً بإعفاء الحافظ إبراهيم عبدالنبي، من منصب وزير الثروة الحيوانية.

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