قصف روسي على 100 بلدة في أوسع هجوم منذ 10 أشهر

أعلنت أوكرانيا، أمس، أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أكبر عدد في هجوم واحد منذ بداية العام الجاري، فيما راهن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على نجاح قواته بقتالها في المستقبل، لاسيّما في منطقة البحر الأسود.

وهاجمت روسيا، 9 مناطق في مقاطعة سومي شرقي أوكرانيا، وفق ما أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية. وأوضحت أن الهجمات أحدثت أكثر من 130 انفجاراً، وفقاً لصحيفة ((كييف إندبندنت)). ولم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية المدنية، بحسب الصحيفة.

وقال وزير الداخلية الأوكراني، إيغور كليمينكو، في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي: ((خلال الساعات الـ24 الماضية، تم قصف 118 بلدة في عشر مناطق)). وأضاف: ((هذا هو أكبر عدد من المدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية العام الجاري)).

وأفاد مسؤولون، بأن مصفاة ((كريمنشوك)) لتكرير النفط، وسط أوكرانيا، تعرضت لهجوم خلال الليل بطائرات مسيرة روسية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، بينما تسبب حطام الطائرات المسيرة التي أُسقطت في أضرار بخطوط كهرباء السكك الحديدية في منطقة مجاورة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة بولتافا، فيليب برونين، إن روسيا استهدفت مصفاة النفط في أوكرانيا عدة مرات خلال الحرب. وتقول كييف إن المصفاة لم تكن تعمل، وإنه تم إخماد الحريق بسرعة.

ووفق مصادر رسمية أوكرانية، فإن الهجوم الروسي على مصفاة النفط في كريمنتشوك، تطلب إرسال أكثر من 100 عنصر إطفاء لمكافحة الحريق.

ويرى مراقبون، أن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين، يخشون أن تكثف روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في البلاد قبل حلول الشتاء، على غرار العام الماضي.

وصرح مسؤولون محليون، أن القصف الذي وقع ليلاً أسفر عن مقتل شخص في منطقة خاركيف، وآخر في منطقة خيرسون.

كما أدى هجوم بمسيرة روسية إلى مقتل شخص وإصابة أربعة في نيكوبول جنوب البلاد.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أنه أسقط 18 من المسيرات الروسية الـ 20 التي أطلقت ليلاً، قبل بلوغها أهدافها، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مسيرتيْن أوكرانيتين فوق منطقتي بريانسك، وكورسك، المتاخمين لأوكرانيا.

وصرح الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري إحنات، للتلفزيون الوطني: ((كانت منطقة بولتافا محور الهجوم، إذ إنها تعرضت للهجوم على عدة موجات)).

وقال الحاكم، أندريه رايكوفيتش، إن خطوط الكهرباء للسكك الحديدية تضررت، بسبب سقوط الحطام في منطقة كيروفوهراد وسط البلاد، لكن سرعان ما أصلحت الأضرار.

كما أعلن الجيش الأوكراني، أن روسيا نفذت هجوماً آخر بالصواريخ على منطقتي بولتافا، وأوديسا، جنوبي أوكرانيا، لكن لم ترد تقارير فورية حول ما تم استهدافه.

رهان

في الأثناء، راهن الرئيس الأوكراني على نجاح قواته في قتالها في المستقبل، لاسيما في منطقة البحر الأسود. وقال زيلينسكي: ((عندما بدأت الحرب، توقع الكثيرون في العالم أن أوكرانيا لن تصمد)). وأضاف: ((تعتبر الإنجازات الهائلة لشعبنا، ولجميع جنودنا، ببساطة أمراً مفروغاً منه)). وتابع: ((نجاح أوكرانيا في معركة البحر الأسود سيسجل في التاريخ، حتى لو لم تتم مناقشته كثيراً في الوقت الراهن)).

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