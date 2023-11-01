فرنسا تسعى إلى علاقات استراتيجية مع كازاخستان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل، إلى تعزيز ((الشراكة الاستراتيجية)) مع كازاخستان، والتي تمثل القوة الاقتصادية الأولى في منطقة آسيا الوسطى، ويحاول تنويع شراكاته في سياق منافسة بين القوى الكبرى في الإقليم.

ووصل ماكرون إلى العاصمة آستانا، أمس، في المحطة الأولى من جولته في آسيا الوسطى، في زيارة تقوده أيضاً إلى أوزبكستان.

وأكد ماكرون ((حيوية)) العلاقة مع الجمهورية الغنية بالموارد الطبيعية، مشدداً على ((ضرورة استكمال وتسريع)) هذه العلاقات.

وقال: ((لا أقلل من شأن الصعوبات الجيوسياسية، والضغوط التي قد تتعرضون لها))، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، ومسألة الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، في وقت بات فيه النفوذ التقليدي لموسكو في آسيا الوسطى، موضع تنافس من طرف الصين خصوصاً، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وفق مراقبين.

وأضاف: ((سنتمكن من إحراز تقدم في أمور دولية مهمة، وتسليط الضوء على التزامنا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، مثل: وحدة الأراضي، والسيادة الوطنية)).

وأشاد الرئيس الكازخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بالشراكة مع باريس، قائلاً: ((فرنسا هي شريكنا الرئيس والموثوق في الاتحاد الأوروبي)).

وقال توكاييف لماكرون: ((يمكننا أن نعتبر زيارتكم تاريخية وبالغة الأهمية))، مذكراً إياه ((بالأهمية الكبرى)) لتطوير ((ممر وسط بحر قزوين)). ويرافق ماكرون وفد كبير من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية، بينهم: الرؤساء والمديرون العامون لشركة الكهرباء ((أو دي إف))، والمياه ((سويز))، واليورانيوم ((أورانا)). وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى كازاخستان، منذ زيارة الرئيس الأسبق، فرنسوا هولاند عام 2014.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز