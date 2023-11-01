Thursday, 02 November 2023 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرنسا تسعى إلى علاقات استراتيجية مع كازاخستان

11/1/2023 7:33:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل، إلى تعزيز ((الشراكة الاستراتيجية)) مع كازاخستان، والتي تمثل القوة الاقتصادية الأولى في منطقة آسيا الوسطى، ويحاول تنويع شراكاته في سياق منافسة بين القوى الكبرى في الإقليم.

ووصل ماكرون إلى العاصمة آستانا، أمس، في المحطة الأولى من جولته في آسيا الوسطى، في زيارة تقوده أيضاً إلى أوزبكستان.

وأكد ماكرون ((حيوية)) العلاقة مع الجمهورية الغنية بالموارد الطبيعية، مشدداً على ((ضرورة استكمال وتسريع)) هذه العلاقات.

وقال: ((لا أقلل من شأن الصعوبات الجيوسياسية، والضغوط التي قد تتعرضون لها))، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا، ومسألة الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، في وقت بات فيه النفوذ التقليدي لموسكو في آسيا الوسطى، موضع تنافس من طرف الصين خصوصاً، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وفق مراقبين.

وأضاف: ((سنتمكن من إحراز تقدم في أمور دولية مهمة، وتسليط الضوء على التزامنا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها، مثل: وحدة الأراضي، والسيادة الوطنية)).

وأشاد الرئيس الكازخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بالشراكة مع باريس، قائلاً: ((فرنسا هي شريكنا الرئيس والموثوق في الاتحاد الأوروبي)).

وقال توكاييف لماكرون: ((يمكننا أن نعتبر زيارتكم تاريخية وبالغة الأهمية))، مذكراً إياه ((بالأهمية الكبرى)) لتطوير ((ممر وسط بحر قزوين)). ويرافق ماكرون وفد كبير من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية، بينهم: الرؤساء والمديرون العامون لشركة الكهرباء ((أو دي إف))، والمياه ((سويز))، واليورانيوم ((أورانا)). وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى كازاخستان، منذ زيارة الرئيس الأسبق، فرنسوا هولاند عام 2014.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01112023000110011019ID1107355324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث