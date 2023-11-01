معارك كر وفر على محاور التوغل في غزة

لقي عشرات الفلسطينيين حتفهم أو جرحوا في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين للمرة الثانية، غداة قصف إسرائيلي على المنطقة ذاتها، أول من أمس، أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 400 فلسطيني في غزة التي تشهد معارك كر وفر، حيث اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 16 من جنوده خلال يومين.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان عن سقوط العشرات في قصف طائرات الاحتلال مربعاً سكنياً بمنطقة الفالوجة في مخيم جباليا. وأظهرت صور وسائل الإعلام دماراً كبيراً في الموقع، فيما أكد عناصر في الدفاع المدني انتشال جثامين ((عائلات بأكملها)) من المكان.

كر وفر

وكثف المقاتلون الفلسطينيون، أمس، هجماتهم على قوات وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة منذ أيام داخل قطاع غزة في إطار الحرب المستمرة لليوم 26 على التوالي.

وظهر من هجمات المقاتلين اعتمادهم على الكر والفر باستخدام عنصر المفاجأة عبر الأنفاق واستهداف قوات وآليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون.

ويتقدم الجيش الإسرائيلي من ثلاثة محاور رئيسية جنوب مدينة غزة والأطراف الشمالية والغربية للمدينة، ويعمل على تكريس فصلها عن وسط وجنوب القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عن تدمير أربع آليات بقذائف ((الياسين 105)) والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون شمالي القطاع.

كما أعلنت عن قصف القوات المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط القطاع بقذائف الهاون، وشن هجوم مباغت على قوة راجلة إسرائيلية في بلدة بيت حانون ((من خلف الخطوط)) وقتل ثلاثة جنود.

ولاحقاً أعلنت ((القسام)) أن قوة لها ((نفذت عملاً هجومياً هندسياً داخل موقع (أبو مطيبق) العسكري شرق المحافظة الوسطى وتمكنت من إسقاط برج المراقبة والاتصالات الرئيسي)).

وقالت القسام إنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية على أطراف شمال غزة وأطلقت طائرتين انتحاريتين تجاه تجمع للآليات المتوغلة جنوب غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تواصل العمليات البرية في غزة، فيما أقر بمقتل 16 من جنوده وأعلن أن قواته ((قتلت العشرات من مسلحي حماس)).

وقال الجيش إنه استهدف منذ بدء الحرب أكثر من 11 ألف هدف بما في ذلك مراكز لقيادة العمليات ومجموعات من مسلحي حماس.

في هذه الأثناء، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ارتفاع إجمالي عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة إلى 8796، بينهم 3648 طفلاً، 2290 سيدة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 22 ألفاً و219 بجروح مختلفة.

وأوضح القدرة أن عدد البلاغات التي تلقتها وزارة الصحة حتى اللحظة عن مفقودين بلغ 2030 بلاغاً، منهم بلاغات بفقد 1120 طفلاً.

وأضاف أن 132 من الطواقم الصحية قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية، إضافة إلى تدمير 25 سيارة و58 مؤسسة صحية، وخروج 16 مستشفى عن الخدمة، 32 مركزاً للرعاية الأولية بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

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