الإمارات تحتفي غداً بـ«يوم العلم»

تحتفي الإمارات غداً بـ((يوم العلم)) تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الوزارات والمؤسسات كافة في الدولة لرفع العلم الوطني في الثالث من نوفمبر الساعة العاشرة صباحاً في وقت واحد.

ويعد الاحتفال بهذه المناسبة احتفاء برمز وحدة الدولة وسيادتها وعزتها ومناسبة لتجديد عهد الوفاء والولاء والانتماء للوطن، ومتابعة مسيرة الخير والنماء والمضي قدماً نحو المزيد من الرخاء في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها.

وتحتفل الدولة قيادةً وشعباً، مواطنين ومقيمين، في الثالث من نوفمبر من كل عام بالمناسبة الوطنية الغالية على القلوب، ((يوم العلم))، إذ اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة ((يوم العلم)) مناسبة وطنية سنوية، يحتفل بها أبناء الدولة لتبرز مبادرة يوم العلم ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها واستخدامه رمزاً للوطن والانتماء له.

ويعد الثاني من ديسمبر من سنة 1971 تاريخاً شهد رفع علم الدولة أول مرة وكان أول من رفعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في ((دار الاتحاد)) في دبي بمناسبة إعلان قيام الاتحاد.

قيم الاتحاد

وتجسد هذه المناسبة مشاعر الاتحاد، والتكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الدولة، ومشاعر التسامح والسلام والإخاء بينهم وبين الإنسانية جمعاء، ويتم فيها رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

والتمسك بقيم الاتحاد التي أورثنا إياها الآباء المؤسسون، كما تهدف الاحتفالية الوطنية إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للدولة، إضافة إلى تقديم نموذج خلاق لمظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.

ويترجم يوم العلم رسالة الإمارات الإنسانية التي تنطلق من مبادئ التسامح والتعايش والسلام والإخاء مع الشعوب، كما تعد المناسبة فرصة للتعبير عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، ومناسبة لتجسيد الطموحات وإبراز المنجزات، إذ يتم فيها رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد.

وبهده المناسبة تتوشح المباني والبيوت في الدولة بألوان العلم الوطني الذي يخفق شامخاً فوقها، في مشهد كرنفالي يبرز قيم السعادة والفخر والانتماء، إذ إن يوم العلم مناسبة وطنية تحمل معاني العزة والشموخ وتبرز ثقافة احترام العلم، بوصفه رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها والانتماء لها.

طموحات

ويأتي الاحتفال بالعلم الوطني، وسط مراسم رسمية وشعبية وطموحات أبناء الوطن إلى تحقيق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة، والسير على درب التميز والنجاح، لتبقى راية علم الدولة عالية خفاقة في سماء الريادة والتميز، إذ يستشعر أبناء الوطن في هذا اليوم معاً عظم المسؤولية والدور المطلوب منهم في مختلف مواقعهم في المحافظة على المكتسبات والإنجازات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المنجزات وتطلعات الإمارات المستقبلية .

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