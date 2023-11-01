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نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والسحلي

11/1/2023 7:33:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم كرامة عوض العامري، بمناسبة زفاف نجله راكان إلى كريمة عبدالناصر محمد يوسف السحلي. كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق إنتركونتيننتال في أبوظبي، وتخللته فقرات تراثية وشعبية، الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة. وهنّأ معاليه، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

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