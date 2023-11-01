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انطلاق مؤتمر التمريض والقبالة 9 نوفمبر

11/1/2023 7:33:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تستضيف إمارة أبوظبي المؤتمر الدولي الثاني للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، على مدى 3 أيام في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري. ويعقد الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض((أدنيك))، ويعتبر حدثاً بارزاً في مجتمع الرعاية الصحية محلياً وعالمياً، وسيشكل فرصة مهمة تجمع كبار المتخصصين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، من أكثر من 20 دولة لتبادل خبراتهم، وبحث أحدث سبل الرعاية المتطورة، فيما سيتضمن المؤتمر خمسة مسارات علمية متخصصة ومشاركة أكثر من 50 متحدثاً، وبحضور أكثر من 1000 متخصص تحت شعار (التمكين - التميز - الاستمرارية). جلسات ويتضمن المؤتمر الذي تنظمه شركة برجيل القابضة، مجموعة من المتحدثين الرئيسيين وجلسات عامة وحلقات نقاشية وورش عمل، وعروضاً تفاعلية على المنصة ومعرض للملصقات، مما سيوفر للمشاركين فرصاً ديناميكية للتعلم والتواصل، باعتبار أن هذا المؤتمر منصة فريدة لمتخصصي الرعاية الصحية لتبادل المعرفة ومناقشة الحلول المبتكرة في الممارسات الطبية السريرية، ورعاية المرضى وتقديم الرعاية الصحية. كما سيضم المؤتمر مجلساً للقيادة للرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين وصانعي السياسات والأكاديميين وقادة الفكر في مجال الرعاية الصحية على مستوى عالمي، الذين سيتبادلون الأفكار القابلة للتنفيذ حول القضايا الوطنية والإقليمية والدولية الهامة المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية. ويتضمن المؤتمر على هامش أعماله، إطلاق منتدى شباب التمريض الإماراتي، كأحد الأحداث البارزة التي سيتضمنها هذا المحفل الطبي، والذي سيتم عقده بالتوازي مع الجلسات الرئيسية، مما يوفر فرصة للطلاب المحليين والممرضين المبتدئين للتفاعل مع زملائهم المحترفين، وفتح قنوات للتواصل المستمر خلال هذه الجلسات. وسيناقش قادة الشباب الإماراتي والأكاديميون المؤثرون وطلاب التمريض والمهن المساندة، الوضع الحالي والتوجيه المستقبلي للتمريض. وفي اليوم الأخير للمؤتمر، سيقدم ممثلو الشباب الإماراتي من مجموعة ملتقى الشباب، توصياتهم للمشاركين في المؤتمر. تجمع وقالت عائشة علي المهري، رئيس المؤتمر، ونائب الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية: نفخر باستضافة هذا التجمع الطبي الكبير من الخبرات الاستثنائية في مجال التمريض والقبالة والخدمات الصحية المساندة. وأضافت: من خلال تسليط الضوء على المواهب المحلية وفهم أفضل الممارسات العالمية، فإننا نهدف معاً إلى تعزيز تقديم الرعاية الصحية والمساهمة في رفاهية الأفراد والمجتمعات، وتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية تتناسب مع احتياجات المرضى. وخلال المؤتمر، سيتم عقد ورش عمل متعددة بالتعاون مع كلية فاطمة للعلوم الصحية (FCHS)، لتزويد الحضور بالمهارات العملية والمعرفة لتعزيز تطورهم المهني مع التركيز بشكل خاص على التخصص الفرعي لطب الأطفال في شركة برجيل القابضة.

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