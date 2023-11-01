عبدالله الثاني يزور واحة الكرامة بأبوظبي

استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، في ديوان الرئاسة، في واحة الكرامة في أبوظبي، أمس، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

واستعرض الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حرسَ الشرف الذي اصطفَّ لتحيتهما، واستمع جلالته إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد. وفي ختام الجولة، سجَّل العاهل الأردني كلمةً عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات. وكان الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قد وصل إلى موقع واحة الكرامة، يرافقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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