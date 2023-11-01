عبدالله الثاني يزور واحة الكرامة بأبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، في ديوان الرئاسة، في واحة الكرامة في أبوظبي، أمس، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
واستعرض الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حرسَ الشرف الذي اصطفَّ لتحيتهما، واستمع جلالته إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد. وفي ختام الجولة، سجَّل العاهل الأردني كلمةً عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات. وكان الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قد وصل إلى موقع واحة الكرامة، يرافقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
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