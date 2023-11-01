منصور بن محمد: رعاية الكفاءات الوطنية ورفدها بالمعارف أولوية

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلبة الماجستير في مجالات الإدارة العامة وإدارة الابتكار.

وبرنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، والماجستير في السياسات العامة، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والذي نظمته الكلية في مركز دبي التجاري العالمي.

وضم خريجو الكلية لهذا العام 79 طالباً وطالبة من العاملين في عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى منتسبين من عدة دول أخرى.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تضع رعاية الكفاءات الوطنية، ورفدها بالعلوم والمعارف الحديثة، والارتقاء بمهاراتها وتطوير أدواتها بشكل دائم، كأولوية استراتيجية، بوصفهم ركيزة التنمية والطاقات التي ستكون مسؤولة عن تشكيل ملامح المستقبل المشرق المأمول للأجيال القادمة.

فضلاً عن دورهم في تعزيز فرص الدولة في اعتلاء أرقى مراكز التميز والريادة إقليمياً وعالمياً، ترجمة لفكر ورؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى رفد القطاع الحكومي بعقول وكفاءات وطنية شابة، قادرة على قيادة الخطى نحو آفاق جديدة من التقدم.

ودوّن سموه: ((شهدت اليوم حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والتي شملت 79 طالباً وطالبة من عدد من الجهات الحكومية إلى جانب منتسبين من عدة دول... نبارك لجميع الخريجين ونتمنى لهم التوفيق في خطواتهم المستقبلية، ونشكر فريق الكلية على ما يقدمونه من دعم للطلاب في مجالات الإدارة والسياسات الحكومية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية)).

وحضر الحفل معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي: ((تقدم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كل الدعم المعرفي والعلمي لطلابها في مجالات الإدارة والسياسات الحكومية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، ويحقق أهدافها في ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً))، مؤكداً ثقته أن الدفعة الجديدة من خريجي الكلية سيكون لها بصمة مميزة في مجال صناعة القرار وإدارة المنظومات الحكومية المستقبلية.

من جهته، هنّأ الدكتور علي بن سباع المري، الخريجين وذويهم، مشيراً إلى أن هذه الدفعة الجديدة من خريجي الكلية ستكون قادرة على مجاراة مستجدات العصر في مجالات الإدارة الحكومية والسياسات العامة، وتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

والاستعداد للسيناريوهات المختلفة، والمساهمة في تعزيز المكانة التنافسية للدولة، والمساهمة في تعزيز التجربة الإماراتية المتميزة في الإدارة الحكومية والمجالات البحثية والمهنية، ونقلها إلى أقرانهم في مواقع العمل المختلفة. يُذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي كلية رائدة عالمياً والأولى عربياً في القيادة والسياسات العامة، وتعمل كمنصة معرفية مبتكرة لتمكين القادة وصُنّاع السياسات من خلال برامج الدراسات العليا، والتعليم التنفيذي، وإنتاج البحوث، وتقديم الاستشارات.

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