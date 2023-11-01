ولي عهد الفجيرة يصدر قراراً بتعيين مدير لمجلس محمد الشرقي
التاريخ
11/1/2023 7:33:37 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة القرار رقم (21) لسنة 2023 بشأن تعيين الدكتور علي راشد بن نايع الطنيجي مديراً لمجلس محمد بن حمد الشرقي.
ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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