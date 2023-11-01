محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نصر جديد يؤكد مكانة السعودية عالمياً .. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد. وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة ((إكس)):

((تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، تواصل المملكة التنمية والازدهار)).

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 هو فوز عربي، ونجاح خليجي، ونصر سعودي يؤكد مكانة المملكة عالمياً، معرباً سموه عن أمله بأن يكون كأس 2034 هو أفضل نسخة في تاريخه. وقال سموه في تغريدة على حساب سموه على منصة ((إكس)):

((استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 هو فوز عربي.. ونجاح خليجي جديد.. ونصر سعودي يؤكد مكانة المملكة العالمية.. أبدعت قطر في استضافتها لكأس العالم.. ونراهن على استضافة المملكة لأفضل نسخة في تاريخ الكأس..

بمثل هذه المناسبات العالمية تنهض المنطقة وتنمو وتزدهر.. ونتفاءل بتحقيق رؤية ولي عهد المملكة أخي الأمير محمد بن سلمان بأن تكون المنطقة أوروبا الجديدة)). وأضاف سموه: ((كل التوفيق لإخواننا في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين)).

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) قد أعلن أول من أمس أن السعودية هي الاتحاد الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد 31 أكتوبر الماضي، وذلك بعد انسحاب أستراليا.

وأعلن ((فيفا)) في وقت سابق أن الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة نسخة 2030، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

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