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5.6 مليارات درهم حقوق الامتياز في قطاع الاتصالات خلال 9 أشهر

11/1/2023 7:32:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغ إجمالي حقوق الامتياز الاتحادي في قطاع الاتصالات أكثر من 5.6 مليارات درهم عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفق بيانات النتائج المالية المعلنة من كلا مشغلي الاتصالات المحليين فقد سددت ((اتصالات)) نحو 4.2 مليارات درهم عن الفترة المنقضية من مطلع العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2023. فيما بلغ إجمالي ما سددته شركة ((دو)) أكثر من 1.4 مليار درهم متضمنة نحو 1.037 درهم عن إيرادات الأنشطة المرخصة إلى جانب أكثر من 357 مليون درهم عن أرباح الأنشطة المرخصة.

وكان الربع الثالث قد سجل إجمالي حق امتياز قدره حوالي 1.9 مليار درهم توزع بقيمة تتجاوز 1.5 مليار درهم عن شركة ((اتصالات)) فيما تجاوز إجمالي القيمة التي سددتها شركة ((دو)) ما يتجاوز 400 مليون درهم.

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