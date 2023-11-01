سوق دبي لأعلى مستوى في أسبوعين بمكاسب 2.6 مليار

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.4 % أو ما يعادل 15.47 نقطة، مسجلاً مستوى 3892.55 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أسبوعين تقريباً، وتحديداً منذ جلسة 18 أكتوبر الماضي، وربح السوق 2.6 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر سهما ((تكافل الإمارات)) و((شعاع كابيتال)) ارتفاعات 15 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 3.7 و3 % على التوالي، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 108.9 ملايين درهم، تعادل 38.4 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 283.36 مليون درهم، ليغلق السهم عند 6.67 دراهم.

وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة ((الخليج للملاحة)) على نحو 2.1 مليون سهم بقيمة تجاوزت 15 مليون درهم بسعر 7.15 دراهم للسهم. وتعزز أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم ((الاتحاد العقارية)) 2.7 %، و((أمان)) 2.4 %، و((الإمارات دبي الوطني)) 1.8 %، و((دبي الإسلامي)) 1.3 %.

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) 0.91 % إلى 9429.32 نقطة.وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 218.4 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 102.7 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 90.2 مليون درهم، مرتفعاً 4.1 %، ليغلق عند 3.54 دراهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 653.94 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 656.53 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وحققت أسواق الأسهم مكاسب بواقع 19.6 مليار درهم مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

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