طيران الإمارات تشارك عملاءها احتفالات «ديوالي» في الأرض والسماء

تشارك طيران الإمارات، عملاءها المسافرين من وإلى الهند بين 9 و15 نوفمبر الجاري، احتفالاتهم بمهرجان الأنوار ((ديوالي)). وتقدم الناقلة لركابها وفي عدد من الصالات الخاصة، تشكيلة مختارة من الحلويات الهندية التقليدية.

ودأبت طيران الإمارات، على الاحتفال بالتنوع الثقافي لعملائها من مختلف مناطق العالم، بتوفير تجارب لا تنسى في الأجواء وعلى الأرض. وتقدم الناقلة على جميع الرحلات عبر شبكة خطوطها العالمية، وجبات مستوحاة من مختلف المناطق، وتضيف بانتظام قوائم موسمية للاحتفال بالمناسبات العالمية، بما في ذلك رأس السنة الهجرية وعيدا الفطر والأضحى المباركان، وعيد الميلاد، ومهرجان أكتوبرفست وديوالي وأونام.

واحتفالاً بديوالي، ستقدم طيران الإمارات للعملاء المسافرين من وإلى كلٍ من أحمد أباد وبنغالورو وكوتشي وتشيناي ودلهي وحيدر أباد وثيروفانانثابورام وكولكاتا ومومباي، مجموعة مختارة من حلويات ديوالي الشهيرة. كما تقدم مشروبات مختارة فاخرة في الصالات الخاصة.

ويستمتع العملاء في الأجواء ببرامج لا تضاهى على نظام طيران الإمارات للمعلومات والترفيه الجوي ice.

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