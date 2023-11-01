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مليارا درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

11/1/2023 7:32:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ملياري درهم، إذ شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 858.84 مليون درهم، و249 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 514.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 59.25 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 41.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 643.67 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 19.52 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 58.24 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 16.85 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات.

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