مليارا درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ملياري درهم، إذ شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 858.84 مليون درهم، و249 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 514.04 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 59.25 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 41.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.
وتصدرت منطقة نخلة جبل، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 643.67 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 19.52 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 58.24 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 16.85 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات.
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