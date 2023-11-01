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«طيران الإمارات» تتسلم 165 طائرة جديدة خلال 7 سنوات

11/1/2023 7:32:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في ((طيران الإمارات)) أن الناقلة تواصل العمل على توسيع أسطولها، ومن المتوقع أن تتسلم 165 طائرة عريضة البدن من طرازات ((إيرباص 350)) و((بوينغ 777)) خلال 5 إلى 7 سنوات بدءً من أغسطس 2024.

وقال في مقابلة مع ((بلومبرغ الشرق))، على هامش مشاركته في الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي في مؤتمرها الـ 56 في الرياض، إن ((طيران الإمارات)) تمتلك حالياً 265 طائرة من طرازات ((بوينغ 777)) و((إيرباص A380)) تغطي 144 محطة.

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