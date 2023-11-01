«طيران الإمارات» تتسلم 165 طائرة جديدة خلال 7 سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في ((طيران الإمارات)) أن الناقلة تواصل العمل على توسيع أسطولها، ومن المتوقع أن تتسلم 165 طائرة عريضة البدن من طرازات ((إيرباص 350)) و((بوينغ 777)) خلال 5 إلى 7 سنوات بدءً من أغسطس 2024.
وقال في مقابلة مع ((بلومبرغ الشرق))، على هامش مشاركته في الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي في مؤتمرها الـ 56 في الرياض، إن ((طيران الإمارات)) تمتلك حالياً 265 طائرة من طرازات ((بوينغ 777)) و((إيرباص A380)) تغطي 144 محطة.
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