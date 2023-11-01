«تيك بوليون»: دبي مركز مالي عالمي مؤثر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشاد موقع ((تيك بوليون))، بتطور دبي حتى أصبحت ذات بصمة عالمية واضحة في عالم المال.
وذكر الموقع، أن تحوّل دبي إلى مركز مالي عالمي مؤثر كان بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث اعتمدت الإمارة على تنويع اقتصادها وخلق بيئة صديقة للأعمال.
وأكد الموقع، أن موقع دبي الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، كان عاملاً محورياً في تحولها إلى مركز مالي عالمي، وهي بمثابة حلقة وصل مهمة بين الشرق والغرب، ما يجعلها مكاناً مثالياً للتجارة الدولية.
وشدد الموقع، على أن قرب الإمارة من الأسواق الناشئة الرئيسية، بما في ذلك الهند والصين وأفريقيا، جعلها وجهة جذابة للشركات التي تسعى للوصول إلى هذه الأسواق، لاسيما وأن البنية التحتية لدبي، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية ذات المستوى العالمي، تجعل منها مركزاً لوجستياً للتجارة العالمية.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN01112023000110011019ID1107355302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.