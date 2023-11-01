«تيك بوليون»: دبي مركز مالي عالمي مؤثر

أشاد موقع ((تيك بوليون))، بتطور دبي حتى أصبحت ذات بصمة عالمية واضحة في عالم المال.

وذكر الموقع، أن تحوّل دبي إلى مركز مالي عالمي مؤثر كان بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث اعتمدت الإمارة على تنويع اقتصادها وخلق بيئة صديقة للأعمال.

وأكد الموقع، أن موقع دبي الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، كان عاملاً محورياً في تحولها إلى مركز مالي عالمي، وهي بمثابة حلقة وصل مهمة بين الشرق والغرب، ما يجعلها مكاناً مثالياً للتجارة الدولية.

وشدد الموقع، على أن قرب الإمارة من الأسواق الناشئة الرئيسية، بما في ذلك الهند والصين وأفريقيا، جعلها وجهة جذابة للشركات التي تسعى للوصول إلى هذه الأسواق، لاسيما وأن البنية التحتية لدبي، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية ذات المستوى العالمي، تجعل منها مركزاً لوجستياً للتجارة العالمية.

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