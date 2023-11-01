الإمارات تتصدر دول المنطقة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، إصداراً خاصاً من سلسلة تقاريره الرائدة ((مستقبل التجارة)) مركزاً على قطاع الطاقة وانتقال الطاقة.

يجمع التقرير، الذي يحمل عنوان ((مستقبل التجارة: أسواق الطاقة وتجارتها وتحولها))، رؤى وتحليلات فريدة من كبار خبراء صناعة الطاقة لفهم العوامل الرئيسية التي تحرك قطاع الطاقة العالمي وتؤثر فيه.

ويخلص التقرير إلى أن الإمارات تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط من حيث إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، ويتوقع أن تخطو المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في هذا المجال على المدى المتوسط.

ويأتي نشر هذا التقرير قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي تستضيفه دبي خلال نوفمبر الجاري، ويعد مساهمة قيمة من المركز في الوقت المناسب حول الدور المحوري لصناعة الطاقة في عالم اليوم لما يقدمه من تحليلات شاملة لمشهد الطاقة العالمي وعملية انتقال الطاقة والفرص والتحديات المتزايدة على امتداد سلسلة توريد الطاقة.

يركز التقرير على منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات خصوصاً، ويسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة والتي تمكنها من تعزيز دورها في سوق الطاقة العالمي من خلال ما لديها من قدرات قوية في مجالات التنقيب وما تشهده من توسعات ملحوظة في قدراتها الإنتاجية، خصوصاً في الإمارات والسعودية، فضلاً عن زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال وسط الاهتمام المتزايد بالإمدادات الخليجية، بجانب جاذبية المنطقة القوية للاستثمار الأجنبي وخصوصاً دولة الإمارات.

مسار انتقال الطاقة

ويوضح التقرير أيضاً كيف بات مسار انتقال الطاقة في جميع أنحاء المنطقة أكثر وضوحاً مع زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين النظيف. وبالإضافة إلى الموارد الطبيعية الوفيرة والبنية التحتية المتميزة، فإن السياسات التنظيمية الداعمة لاعتماد التقنيات منخفضة الكربون تعزز أكثر من قدرة المنطقة على تحقيق مستهدفات التحول في مجال الطاقة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: ((تعد منظومة الطاقة في مركز دبي للسلع المتعددة واحدة من أكبر بيئات الأعمال المختصة بمجال الطاقة وأكثرها تقدماً في المنطقة، حيث تضم 3147 شركة مسجلة تغطي أنشطتها مختلف قطاعات السوق ومن أبرزها أرامكو للتجارة، وميركوريا، وكورال إنرجي، وبي بي إنرجي الخليج، ولوك أويل مارين للزيوت، وترافيجورا بي تي إي، ومونجاسا، ويلو دور إنيرجي.

ويتمتع المركز بموقع استراتيجي في منطقة تشتهر باقتصاداتها الهيدروكربونية، مما يمنحه ميزة تنافسية قوية ليس فقط لكونه وجهة مثالية لممارسة الأعمال التجارية، ولكن أيضاً كبيئة أعمال متكاملة تجمع تحت مظلتها مختلف أشكال وجوانب صناعة الطاقة)).

4 مسارات

وعلى نطاق عالمي أوسع، يحدد التقرير أربعة مسارات رئيسية لسيناريوهات انتقال الطاقة مع نسبة احتمال حدوث كل منها، وهي التسارع 47 % والتعزيز 30 % والارتفاع الحاد 19 % وصافي الانبعاثات الصفري 4 %. وبجمع هذه السيناريوهات مع بعضها وتحليلها يتشكل فهم أشمل وصورة أوضح للتوقعات المستقبلية والنتائج المحتملة في مسيرة انتقال الطاقة.

ويظل السيناريو الأول هو الحالة الأساسية في عملية انتقال الطاقة حيث يعكس تنامي زخم انتقال الطاقة خلال العقد الحالي بدعم من الاعتماد المتسارع للتكنولوجيا المتطورة والسياسات العالمية الداعمة. ومن المتوقع أن توفر نتائج مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) في الدولة خلال نوفمبر الجاري مؤشرات وعلامات مهمة في هذا الشأن.

توصيات

ويحدد تقرير ((مستقبل التجارة)) عدداً من التوصيات المهمة للمساعدة في توجيه بوصلة تطور قطاع الطاقة ودفع عجلة نمو التجارة العالمية، بما في ذلك:

. إعادة تصور سلسلة التوريد التقليدية - يجب على الشركات تطوير فهم أعمق لكيفية تأثير المشهد الجيوسياسي والجيواقتصادي المتغير على سلاسل توريد الطاقة التقليدية والجهود المبذولة للتحضير لانتقال الطاقة من أجل تحديد التحديات والحد من المخاطر.

. ضمان أمن إمدادات الطاقة - يجب على الحكومات الحفاظ على محفظة متنوعة من مصادر الطاقة من أجل امتلاك المرونة اللازمة ضد انقطاع الإمدادات والتقلبات في توليد الطاقة المتجددة.

. تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية – ينبغي تشجيع الشراكات ومنها تلك التي تجمع بين القطاعين العام والخاص نظراً لدورها المهم في ترسيخ مصداقية السوق وتعزيز الابتكار وتسهيل نقل تقنيات الطاقة المتقدمة.

. تشجيع الابتكار من خلال تطوير مجمعات صناعية متكاملة – يجب ضخ استثمارات واسعة النطاق في مجالات البحث والتطوير وتركيز أنشطة المعرفة والإنتاج في مراكز مخصصة، مما سيعزز الترابط والتكامل القطاعي في الطاقة، الأمر الذي سيعود بفوائد مضاعفة على مستويات الإنتاج والابتكار والكفاءة والتجارة.

أصبح قطاع الطاقة من الأكبر والأسرع نمواً في مركز دبي للسلع المتعددة، حيث سجل زيادة ملحوظة بـ15 % على أساس سنوي في عدد الشركات المسجلة العاملة فيه على مدى السنوات الخمس الماضية. ويضم المركز اليوم أكثر من 3000 شركة تعمل في قطاع الطاقة، أي نحو 13 % من إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز، من بينها مجموعة متنوعة من اللاعبين الرائدين في قطاع الطاقة.

وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات في مزيج الطاقة الوطني واستثمار 150 - 200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة في الدولة.

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