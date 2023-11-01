مؤتمر الموانئ العالمي بأبوظبي يستعرض أحدث توجهات إزالة الكربون والتحول الرقمي

تواصلت، أمس، فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ – أبوظبي 2023 تحت شعار ((إعادة تصور الموانئ)).

وشهد اليوم الثاني العديد من الجلسات والحلقات النقاشية حول أحدث توجهات إزالة الكربون والتحول الرقمي. كما بحثت كيفية تمكين هيئات الموانئ وتطوير قواعد البيانات الذكية، بالإضافة إلى تطوير ممرات الشحن الرقمية.

وجرى تنظيم الجلسات بمشاركة أبرز شركات شحن البضائع العالمية لطرح أولوياتهم، وما يأملونه من هيئات الموانئ، بما يمهد الطريق لإعادة تصور قطاع الموانئ، بالإضافة إلى جلسة حوارية شارك من خلالها الخبراء والمتخصصين بمجال دراساتهم حول إطار العمل ونموذج الحوكمة المطلوب لتمكين الموانئ من أن تصبح مركزاً لتبادل البيانات بين الجهات المعنية في القطاع.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي: ((نحرص على تطوير نموذج حوكمة يضمن أمن البيانات وشفافيتها لجميع الجهات المعنية، وذلك من خلال إنشاء هيئة رقابية مستقلة ومسؤولة عن إدارة تبادل البيانات. كما يجب أن تتمتع هذه الهيئة بسلطة تنظيمية لضمان حقوق كافة الأطراف في المجال. ويعتمد نجاح هذا النهج على القيادة والالتزام بتلبية كافة احتياجات الجهات المعنية في المجتمع)).

وتم بحث العديد من المواضيع الرئيسية التي تهم مشغلي الموانئ، من بينها إزالة الكربون وتقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات التشغيلية لمشغلي الموانئ، إذ تسعى كل من الجهات والسلطات المسؤولة عن إدارة الموانئ في جميع أنحاء العالم إلى تطوير سلاسل نقل بحري منخفضة الكربون. كما تم تسليط الضوء خلال الجلسات على أبرز التحديات التي يجب مواجهتها لإنشاء ممرات مائية صديقة للبيئة.

كما أتاح المؤتمر الفرصة للمشاركين لإجراء مقابلات حصرية مع ميكال بوي، الرئيس التنفيذي لشركة ((كور باور))، حول أنظمة مفاعلات الطاقة النووية النمطية الصغيرة للاستخدام على متن السفن، وكيف يمكن أن يعود ذلك بفوائد اقتصادية، إلى جانب أهمية الحفاظ على أمن وسلامة البيئة. وتم استعراض أبرز التهديدات السيبرانية التي تواجه قطاع الموانئ، وكيفية التعامل معها.

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