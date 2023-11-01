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تعاون بين الشيفين جاستون أكوريو ودابيز مونيوز في «لامار» أتلانتس ذا رويال

11/1/2023 7:32:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في تعاون مميز بين الطاهيين العالميين، غاستون أكوريو ودابيز مونيوز، سيستمتع الضيوف بعشاء حصري في مطعم لامار في منتجع أتلانتس ذا رويال غداً الجمعة وبعد غدٍ السبت.

وسيتعمق جاستون أكوريو، الشيف الشهير الذي تم الاحتفال به لرفع مستوى المطبخ البيروفي إلى مستوى عالمي، في التاريخ الغني للسيبيتشي وتطور فن الطهي البيروفي.

وفي الوقت نفسه، سيقدم دابيز مونيوز، المبدع وراء مطعم DiverXO الحائز على ثلاث نجوم ميشلان، والذي يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم، تفسيره الفريد لنكهات أمريكا اللاتينية. وفي كل ليلة، سيتم دعوة الضيوف لتجربة رواية القصص الغامرة لقائمة الطعام المعقدة التي أعدها الثنائي الشهير بدقة.

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