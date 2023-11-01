عبدالله بن طوق: 3.6 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات العام الجاري

توقع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3.6 % هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي.

وقال معاليه إن اقتصاد الإمارات حقق نمواً قدره 3.7 % بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من 2023. ويمثل هذا نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، ولا يزال أعلى من أي نمو مسجل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة لمعاليه أمس خلال منتدى دبي للأعمال، سلط فيها الضوء على الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات التجارية الإقليمية والنمو الاقتصادي المحلي، وأضاف معاليه قائلاً: ((واصلت دولة الإمارات دورها في دفع عجلة نمو التجارة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى.

ومع توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أبرز الدول النامية، مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، تظل دولة الإمارات بوابة أساسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ونتوقع أن يزداد إجمالي حجم التجارة هذا العام مع قيامنا بتوسيع نطاق الاتفاقيات التجارية)).

وأضاف معاليه: ((يشهد الاقتصاد العالمي اليوم تحولات سريعة اختبرت مرونة البلدان في جميع أنحاء العالم وقدرتها على التكيف، كما فرضت تحديات كبيرة على مختلف اقتصادات العالم. ومع ذلك، فقد أظهرت دولة الإمارات مرونة استثنائية في مواجهة هذه التحديات، وحافظت على التزامها بمبادئها المتمثلة في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستدامة)).

وتابع معاليه: ((حقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً قدره 3.7 % بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من عام 2023. ويمثل هذا نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، ولا يزال أعلى من أي نمو مسجل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

علاوة على ذلك، سجل القطاع غير النفطي معدل نمو مذهل بلغ 5.9 %. ولا شك أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات ما هو إلا دليل على مرونتنا وتنوعنا والتزامنا بالانفتاح والتعاون الدولي)).

ولفت معاليه إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاعات غير النفطية وفي مجالي الابتكار والتكنولوجيا، والتي جعلت الدولة تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات. وقال في هذا السياق: ((لقد تجاوز أداء الاقتصاد الوطني جميع التوقعات، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية مثل إتاحة تملك الأجانب بنسبة 100 %، وسن قانون المعاملات التجارية، وتحديث نظام الإقامة.

وإن التزامنا المستمر بالإصلاحات والحوافز الداعمة للأعمال يواصل تعزيز ثقة المستثمرين وفقاً لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى. ونتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي)).

أجندة دبي الاقتصادية

وأعقب ذلك حوار جانبي مع هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استكشف فيه الأطر الداعمة لأجندة دبي الاقتصادية D33 وكيف يبدو مستقبل الإمارة.

وقال: ((تمثل أجندة دبي الاقتصادية خارطة طريق للإمارة على مدار العقد المقبل من أجل ضمان تحقيق الصدارة ضمن أفضل المدن الثلاث الأولى اقتصادياً على مستوى العالم، والتي تهدف من خلالها إلى مضاعفة الناتج المحلي عبر خطة واضحة وضعتها القيادة الرشيدة للإمارة، والتي تُعزز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير واغتنام كافة الفرص لتحقيق رفاهية وسعادة سكان دبي)).

وأوضح أن دبي تأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العالمية ضمن خططها التنموية والتي تُظهر قطاعات جديدة متنامية تتمثل في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرقمنة، بالإضافة إلى أن الكثير من الشركات تتوسع في أسواق العالم مستفيدة من توفر المواهب والخبرات في دبي وفي كافة القطاعات، حيث سيشهد العقد المقبل انضمام 65 ألف إماراتي لسوق العمل ممن يركزون على وظائف المستقبل.

صياغة المستقبل الأخضر

وفي جلسة حملت عنوان ((هيئة كهرباء ومياه دبي: صياغة المستقبل الأخضر))، تحدّث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن التزام الهيئة بتبنّي أعلى معدلات الاستدامة وتحقيق مبادرة دولة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر الاستفادة من التقنيات المتقدمة والبحث والتطوير وأدوات الثورة الصناعية الرابعة.

وقال الطاير: ((تلتزم الهيئة التزاماً تاماً بالاستدامة بوصفها حجر الزاوية في جميع الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تمضي بها، وتعمل على دعم جهود الدولة بما يتعلق بالحياد الكربوني بحلول العام 2050 وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة للعام 2050، وتسريع وتيرة التحوّل الأخضر لهذا تدعم الهيئة مؤتمر الأطراف كوب 28 والأهداف العالمية المشتركة)).

مرونة المنطقة

كما تطرق المنتدى إلى مناقشة مرونة المنطقة وقدرتها على التعافي خلال فترة ما بعد الجائحة، حيث تم إجراء حوار نقاشي مع جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، تم خلاله استكشاف أنجع السبل لإعادة تفعيل اقتصادها في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.

ونوّه تريشيه بالعوامل الرئيسية التي تسهم في ترسيخ مكانة المنطقة قائلاً: ((يتمتع الاقتصاد الإماراتي بمرونة استثنائية، خاصة بالمقارنة بما تواجهه الأسواق العالمية من تحديات واسعة وصعبة)).

وأضاف: ((باعتبارها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، فإنه من اللافت النظر إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وكيفية نموه بثبات. إن التركيز الذي توليه القيادة الإماراتية للتطوير والابتكار جدير بالملاحظة، لا سيما وأنه يمثل أولوية رئيسية لازدهار الأعمال في هذه المنطقة)).

وقال تريشيه: ((على الدول الأخرى الاستفادة من النموذج الإماراتي، حيث يمثل السلام والاستقرار هنا ضماناً لازدهار الأعمال، إضافة إلى دور الحكومة في العمل على استقطاب أفضل الشركات الناشئة. ومن خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، فإنها ترسل إشارة قوية للعالم بأهمية التركيز على الاستدامة والطاقة الخضراء)).

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