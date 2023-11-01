أول تعليق من الشناوي بعد خروج الأهلي من الدوري الأفريقي



أكد محمد الشناوي حارس مرمي فريق الأهلي المصري أن وداع بطولة الدوري الأفريقي هو درس قوي يجب أن يتعلم فريقه

منه.

وفرض صن داونز الجنوب الأفريقي التعادل السلبي على مضيفه الأهلي المصري ، ليتأهل إلى نهائي البطولة حيث سيواجه الوداد البيضاوي المغربي.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لقناة أبوظبي الرياضية الأربعاء، إن جماهير ناديه حضرت بكثافة في استاد القاهرة لدعم الفريق في مواجهة الإياب أمام صن داونز .

وأضاف:" لاعبينا قدموا أداء جيدا ولكن تخلي عنا التوفيق وأهدرنا عدة فرص وضربة جزاء في تلك المباراة".

وأوضح:" أغلقنا صفحة وداع بطولة الدوري الأفريقي وتركيزنا في البطولة المحلية ولا سبيل للتوقف عند مباراة صن داونز".





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