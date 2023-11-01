وست هام يقصي أرسنال من الدور الرابع لكأس رابطة الاندية الانجليزية بعد هزيمة مذلة بثلاثية

ألحق وست هام يونايتد خسارة مذلّة بأرسنال وأقصاه من الدور الرابع لمسابقة كأس رابطة الاندية الانجليزية في كرة القدم وذلك بنتيجة 1-3 الاربعاء في لندن.

وسجّل اهداف وست هام، بن وايت (16 خطأ في مرماه)، الغاني محمد قدوس (50) وجارود بوين (60)، قبل أن يحرز النروجي مارتن أوديغارد هدفًا شرفيًا لأرسنال (90+6).

وأعطى مدرب الـ"غانرز" الاسباني ميكيل أرتيتا، الذي يبدو أنّه يصب تركيزه على الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وقتًا للعب لعدد من البدلاء المعتادين، فيما غاب كل من ديكلان رايس العائد الى ملعب فريقه السابق وبوكايو ساكا وأوديغارد و الفرنسي ويليام صاليبا عن التشكيلة الاساسية.

وقد عاند الحظ أرسنال في فترات عدّة من المباراة، إذ وبخلاف مجريات المباراة حيث هيمن الضيوف على احصائيات الشوط الاول بشكل كامل، انتزع وست هام التقدم اثر ركلة ركنية أخطأ وايت في تشتيتها ودخلت مباشرة في مرمى فريقه (16).

وضاعف اصحاب الارض من تقدمهم بعد فاصل مهاري من قدوس (50) إثر لمسة رائعة وتسديدة منخفضة.

ودفع أرتيتا بلاعبيه البارزين في الشوط الثاني تباعا ولقي رايس استقبالا متفاوتا من قبل جماهير فريقه السابق.

لكنّ بوين قضى على آمال آرسنال بهدف ثالث من تسديدة على مشارف المنطقة (60).

وسجّل البديل أوديغارد هدفا هامشيا في اواخر المباراة (90+6)، ليستمر سعي أرسنال لاحراز لقب المسابقة منذ ثلاثين عاما.

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