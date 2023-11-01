ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث ويتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية

تأهل ليفربول الى الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه الصعب على مضيفه بورنموث 2-1.

وسجّل الاوروغوياني داروين نونييس هدف الفوز للريدز (70)، بعدما كان الهولندي جاستين كلايفرت عادل النتيجة لاصحاب الارض (64) اثر هدف التقدم من مواطنه كودي خاكبو لليفربول (31).

ولحق تشلسي وايفرتون بليفربول الى دور الثمانية بفوزهما على بلاكبيرن 2-0 وبيرنلي 3-0 تواليًا.

كما عبر فولهام الى الدور المقبل بفوزه على مضيفه إيبسويتش 3-1.

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