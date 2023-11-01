زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات الخميس الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور..



وقال المرصد

الأمريكي للزلازل

إنّ مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عُمق 36 كلم.

من جهتها، قالت وكالة الرصد الزلزالي الإندونيسية إنّ قوة الزلزال بلغت 6,6 درجات.

وشعر بالزلزال بقوة سكان مدينة كوبانغ الواقعة في غرب الجزيرة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وتيمور جزيرة مقسّمة بين شطر غربي يُعتبر جزءاً من الأراضي الإندونيسية وشطر شرقي تقوم عليه تيمور الشرقية وهي دولة مستقلّة ذات سيادة.

ولم ترد في الحال أنباء عن سقوط ضحايا.

وأدّى الزلزال لسقوط بعض الحطام من عدد من المباني في المدينة التي هرع الكثير من سكانها إلى الشوارع.

وقال أحد سكان المدينة ويدعى ييري (40 عاماً) "شعرت بالدوار واعتقدت في البداية أنّ السبب هو لأنني كنت أركض في الصباح".

وأضاف "لقد صدمت عندما رأيت العديد من السكّان يركضون خارج منازلهم لأنّ الزلزال كان قوياً للغاية".

وتتعرّض إندونيسيا لزلازل متكرّرة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي.

وفي نوفمبر، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجة مقاطعة جاوة الغربية المكتظة بالسكان ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.

وتسبب زلزال كبير قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية في 26 ديسمبر/كانون الأول 2004 بتسونامي في المحيط الهندي أدّى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص في دول عدة في مقدّمها سريلانكا والهند وتايلاند.

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